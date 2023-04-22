Şambalı nasıl yapılır? Şambalı tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Sevilen tatlılardan Şambalı tatlısı bayram sofralarında da bu bayram tercih ediliyor. Ramazan bayramını yaşadığımız şu günlerde şambalı yapmak isteyenler şambalı tarifini ve şambalı tatlsının püf noktalarını araştırıyor. Peki, şambalı nasıl yapılır? Şambalı tarifinin malzemeleri neler?

Şambalı nasıl yapılır? Şambalı tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Ramazan bayramının vazgeçilmez tatlılarından şambalı sofraları süslüyor. Şambalı yapmak isteyenler şambalı tarifini ve şambalı tatlısının püf noktalarını araştırıyor. Peki, şambalı nasıl yapılır? Şambalı tarifinin malzemeleri neler?

Sizler için şambalı tatlısının yapılışını ve şambalı tatlısının püf noktalarını derledik. İşte şambalı tarifi..

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ŞAMBALI MALZEMELERİ NELER?

- 3 su bardağı irmik

- 1,5 su bardağı yoğurt

- 1 çay bardağı şeker

- 1 kabartma tozu

- 1 çay kaşığı karbonat

Şerbeti için;

- 4 ,5 su bardağı şeker

- 3 ,5 su bardağı su

- 1 çay kaşığı limon suyu

ŞAMBALI TARİFİ NASIL YAPILIR?

- Geniş bir kaba yoğurt ve şeker alınır iyice karıştırılır. Üzerine kalan diğer malzemeler eklenir biraz katı kıvamda olacak bu sizi korkutmasın ardından orta boy bir cam tepsi yağlanır üzerine boşaltılır.

- Üzerini düzeltmek için eller ıslatılarak üzeri iyice düzeltilir.

- Kaşık veya bıçak yardımıyla hafifçe tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizilerek belirlenir.

- Üzerine fıstık dizilir ve önceden ısıtılmış 175 derecede ki fırına verilir 30 dakika altı üstü kızarıncaya pişirilir.

- Şerbeti için tencereye şeker ve su alınır kaynayıncaya kadar karıştırılarak şekerin erimesi sağlanır.

- Kaynamaya başlayınca 12- 15 dakika kadar kaynatılır. Bu arada tatlı da pişmiş olacak.

- Sıcak şerbet fırından çıkan sıcak tatlının üzerine gezdirilir.

- 4- 5 saat iyice Şerbetini çekip dinlenen tatlı istenilen şekilde süslenilip servis edilir.

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