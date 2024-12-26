Şam'da gergin gece! Esad destekçileri ile muhalifler arasında çatışma

Çatışmaların ardından, muhalifler "Suriye özgürdür" ve "Suriye'de herkes eşittir, birdir" sloganları atarak Emevi Meydanı'na doğru yürüdü.

SİLAH SESLERİ ŞAM'IN KENAR MAHALLELERİNDEN YÜKSELDİ

Suriye'deki rejim değişiminin ardından, ülkede genel olarak bir sakinlik hakim olsa da zaman zaman Esad destekçileri ile muhalifler arasında gerilimler yaşanıyor. Bu gece Şam'ın kenar mahallelerinde, Esad yanlısı halk ile muhalifler arasında çatışmalar çıktı. Silah seslerinin duyulmasının ardından, bir grup muhalif, "Suriye özgürdür" ve "Suriye'de herkes eşittir, birdir" sloganları atarak Emevi Meydanı'na yürümeye başladı.

EMEVİ MEYDANI'NDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Meydan, muhaliflerin gösterilerinin merkezi haline gelirken, göstericiler güvenlik önlemleri altında slogan atmaya devam etti. Ancak, muhalifler bir süre sonra güvenlik güçlerinin müdahalesiyle meydandan dağıldı.

Çatışmaların ardından bölgede gerginlik devam ederken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.