Şam'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye'deki muhalif gruplar başkent Şam'a girerek, 54 yıllık Esad yönetimine son vermesinin ardından Merkez Bankası'nın yağmalandığı iddia edilmişti. Şam'ı ele geçiren silahlı gruplar, birçok devlet kurumunu da kontrol altına alırken Cezaevlerine girerek, tutuklu bulunan mahkumları da serbest bırakılmıştı.

REUTERS: İSRAİL'DEN ŞAM'A HAVA SALDIRISI

Öte yandan Reuters’a konuşan güvenlik kaynakları, İsrail’in hava saldırıları ile Şam’ı hedef aldığını bildirdi. Lübnanlı ve Suriyeli kaynakları, hava saldırılarında Mazzeh bölgesinin hedef alındığını bildirdi.

İsrail medyası ise, orduya ait savaş uçaklarının Şam'daki hava savunma sistemlerini hedef aldığını aktardı.

İRAN'IN ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE BASKIN

Ayrıca, muhalifler İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne baskın düzenlediği belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, büyükelçilikte çalışan diplomatların sağlık durumunun iyi ulduğunu açıkladı.

Bekayi, Şam'daki İran büyükelçiliğinde bulunan İranlı diplomatların, bu sabah Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhaliflerin saldırısından önce büyükelçilikten ayrıldığını bildirdi. Bekayi, “İran’ın şam Büyükelçiliği’nde çalışan tüm diplomatların sağlık durumları gayet iyi ve saldırganlar girmeden önce büyükelçilik binasını terk etmişlerdi” dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Merkez Bankası'nın yağmalanması iddiaları, cezaevlerindeki tutukluların serbest bırakılması, İran'ın Şam Büyükelçiliğine Baskın ve İsrail'in Şam'a hava saldırısının ardından muhaliflerin Şam'da akşam 16.00'dan sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan ettiği haberleri medyaya yansıdı.