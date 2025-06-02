Samet Akaydin, Panathinaikos'ta yaptığı Atatürk paylaşımını anlattı

Samet Akaydin Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta forma giydiği dönemde Atatürk paylaşım sonrası yaşadıklarını anlattı.

"NORMALDE 11'DE BAŞLAYACAKTIM"

Akaydin "Panathinaikos'ta forma giyerken, 19 Mayıs sabahı Atatürk paylaşımı yaptım. O akşam Olympiakos maçı vardı. Normalde ilk 11'de oynayacaktım. Paylaşımı yaptıktan sonra maç toplantısına girdik; bir baktım, ilk 11'de ismim yok. Sportif direktör beni yanına çağırdı ve paylaşımımı kaldırmamı istediler. 'Nasıl kaldırayım, bu bizim milli bayramımız. Ben bunu kaldırırsam, kendi ülkemden tepki yerim. Bana yakışmaz' dedim.

"SENİ STADYUMDA KORUYAMAYIZ"

Anlatmama rağmen anlamadılar. Stada gittik, bu sefer kadrodan çıkardılar beni. 'Çok büyük tepki olacak, seni kadroya alamayız. Seni stadyumda koruyamayız. Maç bitene kadar soyunma odasında beklemen lazım' dediler. Ben de sinirlendim; menajerim geldi beni aldı. Sonrasında da direkt Yunanistan'dan ayrıldım." ifadelerini kullandı.