Samet Akaydin patladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Samet Akaydin patladı

Sezonu Panathinaikos'ta geçiren ve Fenerbahçe'ye geri dönen milli futbolcu Samet Akaydin, flaş açıklamalar yaptı.

A Milli Takımımızın stoperi Samet Akaydin, gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ve milli takımda zaman zaman yaptığı hatalarla yoğun eleştiri alan Samet Akaydın zehir zemberek sözler söyledi.

Eleştirilere "gülüp geçiyorum" diyen milli futbolcu "Olumsuz görüntüler üzerinden yürütülen algılara hedef oluyorum. Ben iyi ya da kötü eleştiri almıyorum. İyi eleştirdikleri zaman da duymuyorum, geçiyorum. Maçımı oynuyorum, unutuyorum" ifadesini kullandı.

Samet Akaydın, "Sezonun ilk yarısında 6 maçta oynamışım. 5 maçta galip gelmişsin. Sadece Trabzonspor maçını kaybetmişsin ama algı yapıyorlar. Büyütüyorlar, büyütüyorlar, büyütüyorlar. Fakat alıştım artık mentali kuvvetlendirdim yani" dedi.

Milli futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Çok karakterli bir takımımız var. Herkes çok istiyordu. Turnuvadaki inancımız her geçen gün artıyor. Dışarıdan bazı haberleri duyuyoruz, komik yani, gülüyoruz. Burada inanılmaz bir sevgi, saygı ortamı var. Başarıdaki en önemli etkenlerden biri de bu. Burada Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu hiç fark etmiyor. Birlik ve beraberlik turun geçilmesinde çok önemliydi"

"Ben istesem risk almam. Hoca beni iyi tanıyor. Ben de hocayı tanıyorum. Hocanın sistemini biliyorum. Hoca gerçekten kaliteli bir futbolcu olduğumu bana hissettiriyor. İnsanlar 'Neden hoca ile böylesin?' diyormuş. 'Onunla daha iyi oynuyorsun' falan. Onunla iyi futbolcu olduğumu hissediyorum. Bana her maça çıkmadan önce, 'Sende yetenek ve kalite var. Kendine sınır koyma' diyor. Ben daha ne isterim ki. Bana bu kadar güvenen bir insanın güvenini nasıl boşa çıkarabilirim. Kesinlikle çıkarmam"

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