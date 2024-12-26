Samet Akaydın’a en az 4 kulüp talip oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Samet Akaydın’a en az 4 kulüp talip oldu

Fenerbahçe’de son dönemde oynadığı futbolla tepkilerin odağına yerleşen Samet Akaydın’ın ara transferde takımdan ayılabileceği konuşuluyor. Tecrübeli savunmacıya en az 4 kulübün talip olduğu öğrenildi.

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Teknik Direktör Mourinho yönetimden en az 1 stoper alınmasını istedi. Portekizli teknik adamın bu talebinde sakatlık sorunlarının ve takım savunmasındaki hataların etkili olduğu belirtiliyor.

Sarı lacivertlilerin ara transferde kadrosuna en az bir savunmacı katması durumunda Samet Akaydın’ın rotasyonda oldukça geriye düşmesi bekleniyor. Oynadığı maçlarda zaman zaman yaptığı hatalarla tepkilerin odağında yer alan milli oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin olduğu öğrenildi.

Gelen son bilgilere göre 30 yaşındaki oyuncunun menajeri Belçika kulüpleri ile görüştü. Tecrübeli oyuncuya en az 4 kulübün talip olduğu öğrenildi.

Sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Samet Akaydın bu sezon çıktığı 7 maçta 1 gol attı.

Son Haberler
Teğmenlerde yeni gelişme... MSB tarihi açıkladı
Teğmenlerde yeni gelişme... MSB tarihi açıkladı
Menderes’te okullar çevre için yarışacak
Menderes’te okullar çevre için yarışacak
Av bayisinde ruhsatsız silah sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Av bayisinde ruhsatsız silah sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Sancaktepe'de 'dur' ihtarına uymadı ailesiyle birlikte polise dehşeti yaşattı
Sancaktepe'de 'dur' ihtarına uymadı ailesiyle birlikte polise dehşeti yaşattı
Isparta’da çaldığı motosikleti parçalarken suçüstü yakalandı
Isparta’da çaldığı motosikleti parçalarken suçüstü yakalandı