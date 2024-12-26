Samet Akaydın’a en az 4 kulüp talip oldu

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Teknik Direktör Mourinho yönetimden en az 1 stoper alınmasını istedi. Portekizli teknik adamın bu talebinde sakatlık sorunlarının ve takım savunmasındaki hataların etkili olduğu belirtiliyor.

Sarı lacivertlilerin ara transferde kadrosuna en az bir savunmacı katması durumunda Samet Akaydın’ın rotasyonda oldukça geriye düşmesi bekleniyor. Oynadığı maçlarda zaman zaman yaptığı hatalarla tepkilerin odağında yer alan milli oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin olduğu öğrenildi.

Gelen son bilgilere göre 30 yaşındaki oyuncunun menajeri Belçika kulüpleri ile görüştü. Tecrübeli oyuncuya en az 4 kulübün talip olduğu öğrenildi.

Sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Samet Akaydın bu sezon çıktığı 7 maçta 1 gol attı.