Samet Akaydın’a sürpriz talip çıktı. 7 yıl sonra bir ilk gerçekleşebilir

Samet Akaydin, Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile oynadığı maçta yaptığı hata sonrası taraftarlardan büyük tepki görmüştü. Söz konusu maçın ardından Samet Akaydin ile Fenerbahçe'nin bağları kopmuştu. Daha sonra oynanan maçlarda kadroya alınmayan Samet Akaydin'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü.

Kendisine kulüp aradığı belirtilen Samet Akaydin için Trabzonspor iddiası ortaya atıldı. Fanatik'in haberine göre bordo-mavililer, Şenol Güneş'in onay verdiği Samet Akaydin ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin uygun bir bonservis talep etmesi durumunda Trabzonspor'un deneyimli stoperi renklerine bağlamak istediği vurgulandı.

7 YIL SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞEBİLİR

Öte yandan Samet Akaydin'in Trabzonspor'a transferinin gerçekleşmesi halinde milli futbolcu, 7 yıl aradan sonra sarı-lacivertlilerden bordo-mavililere imza atan ilk futbolcu olacak.

Son olarak Volkan Şen, 2017-2018 sezonu başında Fenerbahçe'den Trabzonspor'a transfer olmuştu.