Samet Akaydın'dan çarpıcı itiraf! 'F.Bahçe’de Trabzonlu baskısı yaşadım'

Çaykur Rizespor’da forma giyen 31 yaşındaki milli stoper Samet Akaydın, Fenerbahçe dönemine dair çarpıcı bir itirafta bulundu.

"TRABZONSPORLU OLDUĞUMU GİZLEMEDİM"

Trabzon yeren basınından 61 Saat'e konuşan Samet Akaydın, "Beni herkes bilir, tanır zaten. Ben Trabzonlu olduğumu hiçbir zaman gizlemedim. Trabzonsporlu olduğumu da gizlemedim. Fenerbahçe’de de gizlemedim." dedi.

"TEPKİLERİ NORMAL KARŞILIYORUM"

Akaydın, "Fenerbahçe’de oynarken Trabzonlu baskısı yaşadın mı?" sorusuna ise "Açıkçası yaşadım. Tabii ki Trabzon maçında kötü performanstan sonra Trabzonlu olmamdan dolayı böyle tepkileri normal karşılıyorum." diye yanıt verdi.