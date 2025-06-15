Samet Akaydin'i Altay Bayındır kurtardı

Eski Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin, oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar ile önceki gün nişanlandı. Milli stoperin nişanına bir dönem Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği kaleci Altay Bayındır da katıldı.

Nişan töreninde yüzükler takılırken "makas kesmiyor" şakası yapıldı. Altay Bayındır'ın bu anlarda para verdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

????“ Bir tanesi kalsın taksi parası “



Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Samet Akaydın nişanlandı.



Altay Bayındır, milli takım ve Fenerbahçe’den takım arkadaşı olan Samet Akaydın’ı mutlu gününde yalnız bırakmadı ve “Makas kesmediğinde” devreye girdi ???????? pic.twitter.com/LmiglmJ0Ga — TurkSpor TV (@TurkSporTV) June 15, 2025

Cebinden çıkarıp para veren milli kaleci, "Bir tanesi kalsın, taksi parası" dedi.