Samet Akaydin'i Altay Bayındır kurtardı

Kaynak: Haber Merkezi
Samet Akaydin'i Altay Bayındır kurtardı

Milli futbolcu Samet Akaydin nişanlandı. Futbolcunun nişandaki zor anında eski takım arkadaşı Altay Bayındır yardımcı oldu.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin, oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar ile önceki gün nişanlandı. Milli stoperin nişanına bir dönem Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği kaleci Altay Bayındır da katıldı.

Nişan töreninde yüzükler takılırken "makas kesmiyor" şakası yapıldı. Altay Bayındır'ın bu anlarda para verdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Cebinden çıkarıp para veren milli kaleci, "Bir tanesi kalsın, taksi parası" dedi.

Son Haberler
Ankara'da az su tüketen abonelere indirim
Ankara'da az su tüketen abonelere indirim
Çorum'da park halindeki cip alev alev yandı
Çorum'da park halindeki cip alev alev yandı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan "işten çıkarma" açıklaması
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan "işten çıkarma" açıklaması
Eskişehir'de zirai dondan etkilenen kiraz üreticisine destek
Eskişehir'de zirai dondan etkilenen kiraz üreticisine destek
Özgür Özel’den Babalar Günü mesajı
Özgür Özel’den Babalar Günü mesajı