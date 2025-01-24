Samet Akaydın’ın yeni takımı belli oldu: 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe’de gösterdiği inişli çıkışlı performansla zaman zaman tepkilerin odağında yer alan Samet Akaydın sarı lacivertli formaya veda ediyor. 30 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrpa Ligi’nde oynadıkları Athletic Bilbao maçında yaptığı hata ile büyük tepki çekmişti.

Kritik maç sonrası forma bulmakta zorlanan milli oyuncunun yeni takımı belli oldu. Samet Akaydın’ın Çaykur Rizespor ile anlaştığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu yeni takımı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe forması ile 41 maça çıkan tecrübeli oyuncu 1 gol attı.