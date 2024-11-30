Samet Aybaba Beşiktaş’ta transferlerin nasıl yapıldığını açıkladı

Beşiktaş yönetimindeki görevinden alınan Samet Aybaba basın toplantısı düzenliyor. Aybaba, yapılan transferlerin nasıl gerçekleştiğini anlatıyor.

Aybaba’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İnanılmaz dağılmış bir takım vardı. Hemen toparlamak için raporlar hazırladım. Görüşmeler yaptım. Bir hedefimiz kalmıştı, kupaydı. Kupayı almamız gerektiğini söyledim. Bir sürü şey yaptık. Verilen sözler vardı başkanımızın. Dünya kulüpleri, yıldızlar gibi. Burada sorunlar çıkmaya başlayınca çıkıp konuştum Beşiktaş lehine. Birkaç tane transfer olayı başladı devre arası.

Sağ bekte çok büyük bir sorunumuz vardı. Tayfur ve Onur'la ilgili sorunlar vardı. Mutsuzlardı. İlk olarak sağ bek transferi yapalım dedim. Atal'a gittik ilk. 1 milyonun üzerinde konuşulurken menajeri 2.5 milyon eurolardan bahsedince vazgeçtik. Adana Demirspor'dan ayrılan Svensson'la ilgilendik ve aldık.

“MUSRATİ VE MUÇİ’YE 24 MİLYON EURO ÖDENDİĞİNİ DUYUNCA ŞOK OLDUK”

Svensson'u alırken finansal fair play diye bir şey de vardı. Musrati, Renato Sanches ve William Carvalho gibi isimler geldi. Musrati'de karar aldık. Muçi'yle ilgili de rapor yazdık. Büyük maliyetlerle alınması uygun değildir diye raporumuz var. Aynı şekilde Musrati'yle ilgili de raporumuz var. Toplamda 24 milyon euro ödenmiş ve biz şok olduk."

“WORRAL İÇİN OLUMSUZ RAPOR VERDİK

"Joe Worrall'la ilgili olumsuz rapor verdik. Oyuncuyla ilgili yönetim ve hocadan baskı gelince bir daha izleyelim dedim. Rapor verdik. Benim haberim yok nasıl transfer yapılıyor dedim. Ben bu transferde yokum dedim. Kiralık alalım dedik. 500 bin euro ve maaşını ödeyerek transfer ettik."

RAFA SİLVA VE IMMOBİLE TRANSFERLERİ

"Yeni sezona girerken listelerimizi hazırladık ve yönetimin önüne koyduk. Transfer komitesi gibi bir şey oluşturulmaya çalışıldı. Strateji belirleyeceğiz, orada Kaan Şakul çalışma yapmış ve 37 milyon euroluk satış bekliyorum dedi. Yoksa oyuncu alamayız dedi. Futbolda böyle olmaz dedim. Sizin verdiğiniz listede Rafa Silva var dediler. 'Futbolu bilmediğiniz için konunun nereye gideceğini bilmiyorsunuz' dedim ve en ufak bir faktörde bu şansın bize doğabileceğini anlattım. Paulista'yı daha önce almaya çalıştık, Atletico Madrid'e gitti. Sonra bize geldi. Immobile'yle ilgili sordular, olumlu rapor verdik."

TRANSFERLERDEN KOMİSYON TEKLİF ETTİLER”

"Friedel göreve başladı. Yönetim kurulu danışmanı. Kulübe gelmeyecek, sadece satış yapacak şeklinde başladı. Sonrasında yaşananları biliyorsunuz. Kaan Şakul ve başkandan aldığı güçle oranın imparatoru gibi davranmaya başladı. Başkanla bu konuyu görüşmeye gittim ve sonunda bir mektup yazdım. 'Ona yüksek bir maaş veriyorsunuz anlıyorum ama komisyon mu veriyorsunuz' dedim. Başkan 'Mustafa ve Semih'in satışından sana da verelim' dedi. Sonrasında yaşananlar tam bir kaos."

“BEŞİKTAŞ’TAN ALDIĞIM PARA GİO’NUN YARDIMCILARIN MAAŞINDAN DÜŞÜK”

"Uçağa bindik Antep'ten dönüyoruz. Bizim çocuklar Semih, Salih, Mert orada oturuyorlar. Talihsiz bir gol yedik olur böyle dedim. Feyyaz hoca da gelsin dediler. O da konuştu. Aşağıya indim ortalık birbirine girdi. Biz toplantı yapmışız. Oyunculardan böyle bir şey isteme hakkımız yok mu? İçerideki Göztepe maçından sonra Feyyaz hocaya gidecekti. Ben de gelirim dedim. Kurgunun tamamını Brad Friedel yönetti. Hocayla taktik tahtasında çalışmalar yapıyorlardı. Biz bu konularda hiç müdahil olmadık. Feyyaz içeriye girince Friedel, Kaan Şakul ve hoca oturuyorlar. Kaan Şakul, Feyyaz'a 'Özel bir şey görüşüyoruz, 5 dakika sonra abi' diyor. Bütün bunları yaşadık. Hiçbir deneyimi olmayan bir arkadaşın (Friedel) bizlerin önüne geçecek ne özelliği vardı?"

"Ben Gio hocanın yardımcılarının aldığı maaşının altında bir maaş alıyordum. Başkan, 'Üzülüyorum, Hüseyin beyle görüş.' dedi. Ben de bir sözleşme hazırladım, aradan 3.5 ay geçti. Beni ne aradı ne de konuştu. Başkanın teklifinin ciddi olmadığını anladım."

“HEPSİNİN TRANSFERİNE KARŞI ÇIKTIK”

"Joao Mario, Ndour, Emirhan Topçu, Can Keleş ve Uduokakhi. Hepsine karşı çıktık. Beşiktaş genç oyuncu almaz dedik. Alırsa satın alma opsiyonuyla alır. Joao Mario'yla ilgili, kenar oyuncusu değil. Ağır, merkez orta saha oyuncusu gibi. Bizim takımımızın ihtiyacı yok diye rapor yazdık. Bir menajer arkadaş Felix'i teklif etti. Biz de izledik, baktık. Listemize yazmadık. 3 milyona alabiliriz dediler. Sonrasında daha büyük maaliyetlere alındı. Colley vardı, en ucuz oyuncumuzdu. Onun yerine böyle büyük maaliyetler bir oyuncu alırsanız daha iyi olması lazım. Bu oyuncuları gönderirken üstüne para verdik. Can Keleş'le ilgili de raporumuzu verdik. Daha net bir oyuncuya ihtiyacımız var dedik. Maalesef o da alındı. Emirhan'la ilgili de fikirlerimizi söyledik. Başka oyuncularla ilgili de fikirler geldi. Tamamına olumsuz rapor verdik. Sonrasında biz tamamen koptuk, iletişimi kestiler. Sonraki süreci Briedel, Kaan Şakul, başkan ve Gio hocayla birlikte yönettiler."

NEDEN İSTİFA ETMEDİĞİNİ ANLATTI

"Niye istifa etmedim? Beşiktaş'ın içine girmiş birisi, bir şeylerin kötü gittiğini görünce istifa eder mi? Durur, mücadele eder, savaşır, karşı çıkar. Her yerde konuştum. Teknik anlamda konuştum. Her yerde Samet hoca konuştu diyorlar. Aynı şeyleri hocaya kamp süreci bittiğinde anlattım. İki 6'yla ve Rafa Silva kenarda oynayamaz dedim. Kamp süreci çok hafif geçti diye birçok teknik konuları konuştuk. İzinlerle ilgili oyuncularının rahatsız olduğunu duyduk. Oyunculara iyi yaklaşılmadığıyla ilgili konuştuk."

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