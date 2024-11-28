Samet Aybaba Beşiktaş’ta transferlerin nasıl yapıldığını açıkladı: Beni ve Feyyaz’ı karıştırmadılar

Beşiktaş’ta Salı gecesinden itibaren büyük kriz yaşandı. Yönetim, Salı gecesi yaptığı açıklamada futbol yönetiminin önemli isimleri Samet Aybaba ve Brad Fiedel’ın görevine son verildiği açıklandı.

Çarşamba sabah saatlerinden sonra ise istifa haberleri geldi. Onur Göçmez’in istifası yönetim tarafından kabul edilmedi.

Acil olarak toplanan yönetimden ise çok konuşulan kararlar çıktı. Başkan Hasan Arat, Futbol A.Ş.’deki görevini bıraktı ve yerine Hüseyin Yücel geçti. Yücel böylece futbol yönetiminin başına geçti. Bu hamle Arat’ın Beşiktaş Başkanlığını fiilen bıraktığı yorumlarına neden oldu.

SAMET AYBABA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yönetimdeki görevine son verilen Samet Aybaba dün yaptığı açıklamada Arat’ın kendisinin görevden alındığını WhatsApp mesajı ile duyurduğunu belirterek cumartesi günü basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

Aybaba, son olarak Sözcü yazarı Ercan Taner’e yaptığı açıklamada ise yönetimin transfer konusunda nasıl ikiye bölündüğünü anlattı. Aybaba, yönetimde söylediklerini kimsenin dinlemediğini belirterek şunları söyledi:

“Dediklerimizi dinlemediler. Bankacı Kaan Şakul ve Friedel ile birlikte kendi başlarına transferler yaptılar. Başkan Hasan Arat da bu ekibin çalışmalarına onay verdi. İçimde kaç aydır bir sıkıntı vardı. Patlamak üzereydim. Alınan bu karar benim için iyi oldu. Beşiktaş’a hiçbir zaman küsmedim, küsmem de. Cumartesi günü siz gazeteci arkadaşlarıma çok önemli açıklamalar yapacağım. Hazırladığım raporlar var. Bu raporlar ile Türk futbolu milat yaşayacak göreceksiniz.”