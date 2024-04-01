Samet Aybaba eşyalarını taşıdı

Beşiktaş'ta transfer komitesi hakkında yapılan açıklamasının ardından Samet Aybaba'nın durumu merak ediliyordu.

Siyah - Beyazlılardan yapılan açıklamada "Transfer komitemiz İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel başkanlığında; Asbaşkanlarımız Mete Vardar ve Onur Göçmez, Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcümüz Feyyaz Uçar ve Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Aslan'dan oluşacak olup, çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanımıza raporlayacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

AYBABA'YA NE OLDU?

Transfer komitesinin oluşturulmasında Futbol Şube Sorumlusu Samet Aybaba'nın yer almaması bazı spekülasyonlara yol açtı. Aybaba'nın, Fernando Santos ile olan anlaşmazlıklar nedeniyle komite dışı bırakıldığı iddia edildi.

ADNAN AYBABA AÇIKLADI

Bu iddialar üzerine Samet Aybaba'nın kardeşi ve spor yorumcusu Adnan Aybaba, bir televizyon programında konuyu ele aldı.

İşte Adnan Aybaba'nın açıklamaları:

Yönetim kurulu, Samet Hoca ve Hüseyin Yücel Bey hep birlikte karar veriyorlar. Samet Hoca zaten futbol şubesindeki görevine devam ediyor, altyapıyı gözden geçiriyor ve altyapıdan yetenekli genç oyuncuları keşfediyor. Yurtdışına giderek maçlar izliyor.

'Bir elin nesi var, iki elin sesi var' derler; sonuçta raporlarını sunacak ve başkanla birlikte bu raporlar değerlendirilecek.

"EŞYALARINI TAŞIDI"

Samet Hoca ile teknik direktör sürekli olarak fikir alışverişinde bulunuyorlar. Zaten Samet Hoca eşyalarını Ümraniye'ye taşıdı, orada kalıyor.

Bu yapılanma süreci 1-2 yıl sürebilir. Samet Hoca, raporlarını sunuyor ve yönetim de ekonomik kararları alıyor. Samet Hoca görevinin başında ve çalışmalarına devam ediyor.