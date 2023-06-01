Samet Aybaba kulübeye geri dönüyor. Yeni takımı belli oldu

Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran, Trabzonspor ve Beşiktaş da dahil birçok takımda görev alan Samet Aybaba için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

KARŞIYAKA TALİP

DHA'nın haberine göre Karşıyaka'da başkan adayı olmayı planlayan İlker Ergüllü'nün teknik direktör adayı Samet Aybaba olduğu öğrenildi. Haber detayında Ergüllü'nün Samet Aybaba ile görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

ADANA DEMİRSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran Samet Aybaba, Mavi Şimşekleri Süper Lig'e çıkarmıştı. 67 yaşındaki teknik adama 29 Ağustos 2021 yılında takımdan ayrılmıştı. Samet Aybaba ilerleyen süreçte birçok takımdan teklif alsa da anlaşma sağlanamamıştı.