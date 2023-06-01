Samet Aybaba kulübeye geri dönüyor. Yeni takımı belli oldu

Son olarak Adana Demirspor'u yöneten Samet Aybaba için flaş bir idda ortaya atıldı.

Samet Aybaba kulübeye geri dönüyor. Yeni takımı belli oldu

Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran, Trabzonspor ve Beşiktaş da dahil birçok takımda görev alan Samet Aybaba için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

KARŞIYAKA TALİP
DHA'nın haberine göre Karşıyaka'da başkan adayı olmayı planlayan İlker Ergüllü'nün teknik direktör adayı Samet Aybaba olduğu öğrenildi. Haber detayında Ergüllü'nün Samet Aybaba ile görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

ADANA DEMİRSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI
Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran Samet Aybaba, Mavi Şimşekleri Süper Lig'e çıkarmıştı. 67 yaşındaki teknik adama 29 Ağustos 2021 yılında takımdan ayrılmıştı. Samet Aybaba ilerleyen süreçte birçok takımdan teklif alsa da anlaşma sağlanamamıştı.

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