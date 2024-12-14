Samet Aybaba ve Brad Friedel’ın Beşiktaş’tan nasıl ayrıldığı ortaya çıktı

Beşiktaş’ta yaşanan büyük yönetim krizinde Samet Aybaba ve Brad Friedel görevden alınırken Hasan Arat önce Futbol A.Ş’den sonrasında ise Başkanlık görevinden istifa etti. Siyah beyazlılarda Başkanlığa Hüseyin Yücel gelirken yönetim 29 Aralık’ta olağanüstü seçime gitme kararı aldı.

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, TRT Spor’a yaptığı açıklamada Samet Aybaba ve Brad Friedel’ın yönetimdeki görevlerine son verilmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Friedel’ın gelişi sonrası futbol yönetiminde çift başlılık olduğunu beliren Yücel şunları söyledi:

"Çok fazla etken var. Çok fazla görüş olabilir ama benim görüşüm biraz fazla başlılıktan oldu. Samet Aybaba futbolun patronu, Feyyaz Uçar da futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesiydi. Haziran ayında Friedel diye bir arkadaşımız ve Gio göreve başladı ve çift başlılık ortaya çıktı. Friedel'in gelişi tamamen oyuncu satışı ile ilgili bir algı vardı bizde. Ama geldiğinde sportif direktör görevi üstleneceğini gördük. Hal böyle olunca Samet Hoca biraz kızakta kaldı. Samet Hoca dediğimiz kişi de çok büyük bir Beşiktaşlı ve içine sindiremedi."

'SAMETÇİ FUTBOLCULAR VE BRADÇİ FUTBOLCULAR...'

"Feyyaz Uçar, Gio ile toplantısını yaptı daha sonra başkan beni aradı ve 'Feyyaz hoca neden oraya gidiyor. Gerekirse sen git bizzat görüş' dedi. Ben de bu absürt olmaz mı dedim. O da futboldan sorumlu bir yöneticiydi. Futbolcuların arasında bile Sametçi futbolcular ve Bradçi futbolcular diye garip söylemler duyduk. Oradan kırılmalar başladı. Talihsiz Galatasaray maçı ve hakem faciasıyla beraber kırılmalar başladı."

“GÖREVLERİNE AYNI ANDA SON VERİLDİ”

"Samet Hoca, Friedel, Gio ve Feyyaz Uçar dörtgeninde debelenip dururken buradan çıkış yolunu arıyorduk. Yönetim kurulu toplantısı yaptık ve Futbol AŞ'nin tamamen bana devredilmesi ve benim yönetimimde olması kararına vardık. Hatta başkan 'Bu bizim aklımıza neden daha önce gelmedi' dedi. Ben sorumlu olunca 'Maccabi maçına Brad gitmesin otursun işini yapsın' dedim. Hasan Arat beni aradı, 'Brad gitmiyorsa Samet Aybaba da gitmesin' dedi. Daha sonra Samet Hoca'ya bunu söyleyince köpürdü. Daha sonra Başkan, Brad ve Samet Aybaba'nın görevine aynı anda son verdi. Benim de bilgim vardı bundan."

“SERGEN YALÇIN'I ÇOK İSTEDİM”

Hüseyin Yücel ayrıca Beşiktaş’ın teklifini reddeden Sergen Yalçın konusunda da açıklamalar yaptı. Sergen Yalçın'ı sezon başından beri istediğini vurgulayan Yücel "Gio gelmeden önce Sergen Yalçın'ı çok istedim ama yönetim kurulunda bazı oyuncular istemedi. Maccabi maçından sonra Sergen Yalçın'la telefon görüşmesi yapmıştım. Çok olumlu bir görüşme olmuştu. Heyecanlanmıştım da ama Samet Aybaba'nın istifası sonrası 'Siz önce kendi aranızda anlaşın. Bu kaotik ortama gelsem de başarılı olamam, ben her zaman elimi taşın altına koyarım ama bu olayların değişmesi gerekiyor.' dedi. Haklıydı bence." dedi.