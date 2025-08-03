Samet Aybaba'ya sürpriz teklif: Yeni adresi belli oluyor

Son olarak Beşiktaş'taFutbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevini yapan Samet Aybaba ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF, 'Genç Milli Takımlar Genel Koordinatörlük' görevine Samet Aybaba'yı getirmek istiyor. Aybaba'ya teklif yapıldığı ifade edildi.

ÖZEL | TFF, 'Genç Milli Takımlar Genel Koordinatörlük' görevine Samet Aybaba'yı getirmek istiyor. Teklif yapıldı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 3, 2025

Beşiktaş 2024 yılında Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.