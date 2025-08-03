Samet Aybaba'ya sürpriz teklif: Yeni adresi belli oluyor

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Samet Aybaba'ya sürpriz teklif: Yeni adresi belli oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Samet Aybaba için teklif yaptı.

Son olarak Beşiktaş'taFutbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevini yapan Samet Aybaba ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF, 'Genç Milli Takımlar Genel Koordinatörlük' görevine Samet Aybaba'yı getirmek istiyor. Aybaba'ya teklif yapıldığı ifade edildi.

Beşiktaş 2024 yılında Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.

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