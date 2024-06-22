Samet'ten unutulmaz gol. Ama kendi kalemize

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Samet'ten unutulmaz gol. Ama kendi kalemize

Türkiye-Portekiz maçında Samet Akaydin, inanılmaz bir hataya imza attı. Altay Bayındır ile anlaşamayan Samet, topu kendi kalesine attı ve Portekiz skoru 2-0 yaptı.

A Milli Takımımız, Portekiz karşısında ilk yarım saatte büyük hayal kırıklığı yarattı.

21. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle geriye düşen Ay-Yıldızlıekibimiz dakikalar 28'i gösterdiğinde adeta komedi gibi bir gol daha yedi.

Hızlı gelişen Portekiz atağında Cancelo kötü bir pas verdi. Ancak Samet Akaydin, Altay'a bakmadan öyle bir geri pas verdi ki, top yuvarlanarak çizgiyi geçti.

Bu gol sonrası Altay ve Samet arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Samet Akydin hazırlık maçlarında ortaya koyduğu kötü performansla eleştiri oklarının hedefindeydi.

Ancak Gürcistan karşılaşmasında iyi bir oyun ortaya koyan Samet Portekiz sınavına da ilk 11'de başladı.

Montella'nın en güvendiği isimlerin başında gelen Samet, bir kez daha A Milli Takım'ı yakan isim oldu.

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