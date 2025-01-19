Sami Uğurlu "4-5 yeni oyuncuya ihtiyacımız var"

Kaynak: DHA
Sami Uğurlu "4-5 yeni oyuncuya ihtiyacımız var"

Eyüpspor, Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor'u ağırladı. İstanbul ekibi maçı 3-0 kazanırken Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu.

Eyüpspor maçından puansız ayrılan Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu maçta kendileri açısından olumlu olarak değerlendirecek bölümün olmadığını belirterek “Burada oyuna her anlamda iyi başlamamız gerekiyor. Kadro derinliği açısından eksiklerimiz var. Oyun gittiği zaman oyuna müdahale edecek oyuncu sayımız çok fazla yok. Hem kenar oyuncularından hem de orta sahalarımızdan bu desteği alamıyoruz. Bizim sistemimiz, iki 8’in çok fazla üretmesi gereken bir sistem. Güçlü takımlara karşı zorlanıyoruz. Maç kazanabilmemiz için çok az hatayla ya da hatasız oynamamız gerekiyor. Maç dereceleri zorlaştığında eksiklerimiz ortaya çıkıyor. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar” ifadelerini kullandı.

DİREKT OYNAYACAK OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR

Transfer için uğraştıklarını belirten Uğurlu, “4, 5 tane direkt oynayabilecek oyuncuya ihtiyacımız var. Bunun için uğraşıyoruz. Umarım tespit ettiğimiz oyuncular aramıza katıldığında farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Güçlü takımlara karşı zorlandığımız ortada. Kadroyu güçlendirip, oyunu geliştirmemiz gerekiyor. Bir sonraki maça en azından 2-3 oyuncu dahil ederek başlarız diye ümit ediyorum” diye konuştu.

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