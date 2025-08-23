Sami Yusuf konser gelirlerini Gazze'ye bağışlayacak

Sanatçının biletleri satışa çıktığı ilk üç saat içinde 10 bin adetle rekor düzeyde tükendi.

Kısa sürede 20 bin biletin satılmasıyla birlikte alanın kapasitesi artırılarak, ek kontenjan açıldı.

Konserden elde edilecek gelirin bir bölümü Gazze’de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacak.

SAMİ YUSUF KİMDİR?

Sami Yusuf, 1980 yılında İran'ın Tahran şehrinde Azeri bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesiyle birlikte Birleşik Krallık'a yerleşen sanatçı, müzik eğitimini besteci ve müzisyen olan babası Babak Radmanesh'ten aldı. Dünya müziği geleneklerini modern bir pop-rock anlayışıyla harmanlayan Yusuf, kısa sürede uluslararası alanda tanınan bir isim haline geldi. Bugüne kadar 9 stüdyo ve 13 canlı albüm yayınlayan sanatçı, 45 milyonun üzerinde albüm satışı ve bir milyardan fazla dijital indirme ile müzik dünyasının en etkili isimlerinden biri olmaya devam ediyor.