Şamil Tayyar AKP'nin neden oy kaybettiğini açıkladı

AKP’li Şamil Tayyar, ASAL Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği anket sonuçlarını sosyal medya platformu X hesabından paylaştı.

Anketlerde vatandaşlara, “Bu pazar milletvekili seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” “Sizce Türkiye’nin en büyük sorunu nedir?” “Sizce Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözebilir?” “Sizce bebek katili Öcalan ev hapsine çıkmalı mı” soruları yöneltildi.

SEÇMENLER SİYASİ PARTİLERE GÜVENMİYOR

Seçmenler Türkiye’nin en önemli sorununu yüzde 65 oranında ekonomi ve hayat pahalılığı olarak belirlerken, Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözebilir sorusunda ise yüzde 37,9 oranında hiçbiri cevabı ortaya çıktı.

Olası bir milletvekili seçiminde ise kararsız seçmenler yüzde 36,2 oy oranıyla göze çarparken CHP yüzde 20,2 oranında kararsız seçmenleri takip etti. AKP ise CHP’yi yüzde 18,7 oranla takip etti.

"TOPLUM KENDİNİ ÇARESİZ HİSSEDİYOR"

AKP’li Şamil Tayyar, paylaştığı anketlerde siyaset kurumunun hızla irtifa kaybettiğini belirterek toplumun kendini çaresiz gördüğünü belirtti.

Tayyar, iktidar olmak isteyen partilerin umut verecek, beklenti ve hayallerini yönetecek güçlü projelere öncelik vermesi gerektiğini söyledi.

"İKTİDAR PARTİSİ VE İKTİDARA TALİP OLANLAR, TOPLUMA UMUT VERECEK PROJELERE YÖN VERMELİ"

Tayyar yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Sonuçlar tartışılabilir.

Asıl üzerinde durduğum nokta, biraz farklı.

-Siyaset kurumu hızla irtifa kaybediyor.

-Toplumsal gündemle siyaset ve medya gündemi arasında ciddi tenakuz var.

Kamuoyu araştırmasında toplumun en önemli sorunu hayat pahalılığı, yüzde 65,5’le ilk sırada yer alıyor. Ankete katılanların yüzde 3,9’u mültecileri, yüzde 2’si terörü öncelikli sorun olarak görüyor.

Bu sorunları hangi siyasi partinin çözeceği sorulduğunda ‘hiçbiri’ seçeneği yüzde 37,9’la birinci çıkıyor.

Bu tercih, tüm siyasi partilere öfkeyi içinde barındırıyor ve toplum kendini çaresiz görüyor. Bu öfke, parti tercihine de yansıyor.

Hangi partiye oy verecekleri sorulduğunda ‘hiçbiri’ yüzde 36,7’le tüm partilerin önünde çıkıyor.

Son dönemin flaş tartışma konusu olan terörist elebaşının affına da toplumun yüzde 86,4’ü karşı çıkıyor, yüzde 10,5’i cevap vermiyor, sadece yüzde 3,1’i ‘çıkmalı’ diyor.

Özetle…

Tüm siyasi partiler, özellikle iktidar partisi ve iktidara talip olanlar, topluma umut verecek, beklenti ve hayallerini yönetecek güçlü projelere öncelik vermeli, durumunu gözden geçirmelidir.”