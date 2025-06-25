Şamil Tayyar çılgın projesini Erdoğan’a önerdi! “O isim kabinede olmalı” dedi…

Bir süredir kabine kulislerinde ismi konuşulan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeniden gündem olmasına AKP’li eski vekil Şamil Tayyar’dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Bir etkinlikte Berat Albayrak’ın ‘Birçok eksiğimiz, hatamız oldu. Hatalardan ders çıkarmanın erdemine de inanarak kendimizi geliştirme, daha ileriye taşıma noktasında çok önemli adımlar attık’ sözünü hatırlatan Tayyar kendi açısından değerlendirdi. Tayyar, “Yeniden görev alır mı, bilemem. Berat Bey’i en iyi Cumhurbaşkanımız tanır. Dışarıdan bir etkiye de kapalıdır kanımca” dedi.

TAYYAR: DONANIMLI BİR İSME İHTİYAÇ VAR

Erdoğan’ın yalnız kaldığını belirten Tayyar, Berat Albayrak’a bir görevin kesinlikle verilmesi gerektiğinin altını çizerken, “Kişisel kanaatimi ifade edeyim. Cumhurbaşkanımızın geçmişten çok daha fazla Berat Bey’e ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü… Cumhurbaşkanımız yalnız. Etrafınızda kalabalıklar olur ama kendinizi yalnız hissedersiniz, aynen öyle. Haliyle, Külliye ile hükümet ve parti arasındaki bağ çok zayıf. Bu boşluğu dolduracak, güçlü, etkin, Cumhurbaşkanımızın yalnızlığını paylaşacağı, güven duyacağı ve yükünü alacağı donanımlı bir isme ihtiyaç var. Adı bakanlık veya başka bir görev olur, ne olursa olsun, Berat Bey, bu ‘köprü görev’ tanımına en uygun isimdir. Naçizane..” ifadelerini kullandı.

BERAT ALBAYRAK DÖNEMİ NELER YAŞANMIŞTI?

Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Temmuz 2018 tarihinde getirilmişti. Albayrak, döviz kurlarının Türk Lirası'na karşı yükselişiyle ilgili AKP'li milletvekillerine, "Biz dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil" demişti.

Albayrak'ın göreve başladığı 9 Temmuz’da 4,55 TL’den güne başlayan dolar kuru, Instagram üzerinden istifasının açıklandığı tarihe kadar 8,59’a yükselmişti. Geçen 28 aylık süreçte dolar TL karşısında yüzde 89 değer kazandı. Başka bir deyişle TL, dolar karşısında yüzde 45 erimişti. Albayrak'ın ekonomideki dönemi ise 'başarısızlıkla' sonuçlanmıştı