Şamil Tayyar, Erdoğan ve Bahçeli'nin Öcalan konusunda nasıl anlaştıklarını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşması ile başlayan, daha sonra Teröristbaşı Abdullah Öcalan’a “TBMM’de DEM Parti grubunda konuş” çağrısı ile sürdüren çıkışlarına; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görev süresinin bir dönem daha uzatılması çağrısıyla devam etti.

Tüm bu açıklamalar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP eski Milletvekili ve MKYK Üyesi Şamil Tayyar, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan çağrısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek vereceğini belirtti.

"ANLAŞMA İHTİMALİ YÜKSEK GÖRÜLÜYOR"

Erdoğan’ın “Gelecek dönemde sınırlarımız boyuna oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik halkalarını da tamamlayacağız” ifadesinin yeni bir ‘sınır ötesi operasyon’ beklentisi oluşturduğunu aktaran Tayyar, “Bu konuda ciddi bir hazırlık olduğunu söyleyebilirim, teknik ve diplomatik altyapısı oluşturuluyor, elbette zamanlaması siyasi tercihtir. Bir taraftan yeni ABD yönetimiyle de yürütülen süreç söz konusu. Cumhurbaşkanımızın, Trump’la yaptığı son tebrik konuşması da samimi ortamda geçmiş, operasyon konusunda anlaşma ihtimali yüksek görülüyor” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN, BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINA SOMUT DESTEK VEREBİLİR"

Bahçeli’nin ısrarla dile getirdiği Öcalan önerisine dair değerlendirmesini paylaşan Tayyar, şunları aktardı: “Bu konuda da ‘uzlaşma’ trafiğinin yaşandığını ve olumlu sonuçlandığını ifade edebilirim. Cumhurbaşkanımız, Devlet Bey’in önerisine bu kez daha somut destek verebilir. Belki bugün, belki yarın… Anladığım kadarıyla bu destek, eski dönem PKK merkezli açılım süreci gibi değil, terörsüz Türkiye hedefine odaklı, bir yandan terörle tavizsiz mücadele sürerken, diğer taraftan bu mücadele ve kardeşliği güçlendirecek sürece katkı sunmayı amaçlayan tüm aktörlerin tasarrufuna açık kapı bırakacak. Nasıl olur, ayrıntıları zamanla görürüz. Ama cumhur ittifakı içindeki yöntem farklılığından kaynaklanan görüş ayrılığında orta yolun bulunduğunu açıkça söyleyebilirim”

Neler oluyor?



Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ‘ın ‘Gelecek dönemde sınırlarımız boyuna oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik halkalarını da tamamlayacağız’ ifadesi, yeni bir ‘sınır ötesi operasyon’ beklentisi oluşturdu.



Bu konuda ciddi bir hazırlık olduğunu söyleyebilirim, teknik… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 10, 2024

DAHA ÖNCE HABERİ YOK DEMİŞTİ

Daha önce yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıdan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberinin olmadığını iddia eden Tayyar, Devlet Bahçeli'nin de kayyım atamalarından habersiz olduğunu söylemişti.