Şamil Tayyar Erdoğan'ın Şam planını açıkladı!

Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ziyareti iddialarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İFTARI ŞAM'DA AÇMAK İSTEYEBİLİR"

TGRT Haber ekranlarından yayınlanan Medya Kritik programına konuk olan Tayyar "Ramazan ayı içerisinde cumhurbaşkanımız sürpriz yapabilir. Bir bakarsanız iftarı Şam’da açmak isteyebilir. Bunu bilgi olarak söylemiyorum ama böyle bir ihtimale dikkat çekmek istiyorum" dedi.

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Başkent Şam'daki Emevi Camii'nde yenileme çalışmaları kapsamında Gaziantep'te üretilip Türkiye tarafından tahsis edilen halılar serildi.

Bordo renkteki halıları Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmişti.