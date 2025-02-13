Şamil Tayyar erken seçim için tarihi verdi: Kamuoyu baskısı oluşabilir!

Muhalefet erken seçim için kollara sıvadı. Ön seçimle adayını belirleyecek olan CHP, destek için sahaya inme planları yaparken AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek için kamuoyunun nabzını yokluyor.

Erken seçim tartışmalarını devam ederken eski AKP'li vekil Şamil Tayyar da konuya ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

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"MUHALEFET BUNA 'EVET' DEMEZ"

TGRT Haber'de konuşan gazeteci Şamil Tayyar, 2027 yılının sonbaharında erken seçimin olma ihtimalin yüksek olduğunu ama muhalefetin buna 'evet' demeyeceğini savundu.

Tayyar değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız aday olmayacaksa ve Türkiye'yi seçime cumhurbaşkanımız götürecekse bu olur, burada hiçbir sorun yok. Ama ben muhalefetin 2027 sonbaharında yapılması planlanan bir erken seçime 'evet' diyeceğini düşünmüyorum. 2027'nin ilk baharına olur verebilir mi? Bunu ihtimal dahilinde görüyorum.

Seçimlere bir yıl var ve siyasette bu pazarlık açısından makul bir süre kabul edilebilir. Muhalefet de diyebilir ki gel 2026'nın sonbaharında yapalım. AK Parti bunu zorlayabilir. Bir kamuoyu baskısı da oluşabilir."