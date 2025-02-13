Şamil Tayyar erken seçim için tarihi verdi: Kamuoyu baskısı oluşabilir!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şamil Tayyar erken seçim için tarihi verdi: Kamuoyu baskısı oluşabilir!

Eski AKP'li vekil Şamil Tayyar genel seçimlere ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Tayyar, erken seçimi ön gördüğünü belirterek tarih verdi.

Muhalefet erken seçim için kollara sıvadı. Ön seçimle adayını belirleyecek olan CHP, destek için sahaya inme planları yaparken AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek için kamuoyunun nabzını yokluyor.

Erken seçim tartışmalarını devam ederken eski AKP'li vekil Şamil Tayyar da konuya ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Şamil Tayyar gemileri yaktı: İmralı sürecini topa tuttuŞamil Tayyar gemileri yaktı: İmralı sürecini topa tuttu

"MUHALEFET BUNA 'EVET' DEMEZ"

TGRT Haber'de konuşan gazeteci Şamil Tayyar, 2027 yılının sonbaharında erken seçimin olma ihtimalin yüksek olduğunu ama muhalefetin buna 'evet' demeyeceğini savundu.

Tayyar değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız aday olmayacaksa ve Türkiye'yi seçime cumhurbaşkanımız götürecekse bu olur, burada hiçbir sorun yok. Ama ben muhalefetin 2027 sonbaharında yapılması planlanan bir erken seçime 'evet' diyeceğini düşünmüyorum. 2027'nin ilk baharına olur verebilir mi? Bunu ihtimal dahilinde görüyorum.

Seçimlere bir yıl var ve siyasette bu pazarlık açısından makul bir süre kabul edilebilir. Muhalefet de diyebilir ki gel 2026'nın sonbaharında yapalım. AK Parti bunu zorlayabilir. Bir kamuoyu baskısı da oluşabilir."

Son Haberler
Pazardan 180 liraya aldı tek seferde zengin oldu!
Pazardan 180 liraya aldı tek seferde zengin oldu!
Bingöl-Elazığ yolu ulaşıma kapatıldı
Bingöl-Elazığ yolu ulaşıma kapatıldı
Ordu'nun 16 ilçesinde eğitime kar engeli
Ordu'nun 16 ilçesinde eğitime kar engeli
Erdoğan bu kez Pakistan Cumhurbaşkanı'na Togg hediye etti
Erdoğan bu kez Pakistan Cumhurbaşkanı'na Togg hediye etti
Fatih Terim'e 90+6 şoku!
Fatih Terim'e 90+6 şoku!