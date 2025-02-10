Şamil Tayyar gemileri yaktı: İmralı sürecini topa tuttu

Şamil Tayyar, yeni çözüm süreci olarak görülen İmralı çağrısını hedef aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık hükümeti eleştiren Tayyar bu kez de İmralı sürecinin geldiği noktaya tepki gösterdi.

Erdoğan, Şamil Tayyar'ın bu sözlerine çok kızacak!

X hesabından paylaşımda bulunan eski AKP'li vekil şu ifadeleri kullandı:

Herkes İmralı’dan çağrı bekliyordu. DEM heyeti, Kuzey Irak turuna çıkma kararı almış. Barzani ve Talabani’yle görüşeceklermiş. Sahiden suyunu çıkardılar. Geçmiş zaman çözüm sürecine ne çok benziyor.