Şamil Tayyar ile Cem Küçük canlı yayında tartıştı

TGRT'de ekrana gelen Medya Kritik programında Şamil Tayyar ve Cem Küçük tartışma yaşadı.

Şamil Tayyar, Cem Küçük'ün açıklamaları üzerine "Burası bir mahkeme değil, Cem Küçük de mahkeme başkanı değil. Sen burada hüküm veriyorsun. BDDK ve MASAK raporlarını okudum. Yanlış bilgi veriyorsun. 66 milyar diyorsun, raporda yazıyor 20 milyarı eski borçlara ödenmiş diyor. Bunu söylemiyorsun. "dedi.

Cem Küçük kendisine yönelik yapılan eleştiriyi kabul etmeyerek açıklamalarına devam etti. Tayyar'ın sert çıkışı ile canlı yayında tansiyon yükseldi.