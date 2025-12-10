Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan "uyuşturucu" soruşturması kapsamında kanal binasında gözaltına alınması gündemdeki yerini koruyor.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", "Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçlamalarıyla 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, Ersoy’un da aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu. Ersoy, kanalın kayyumu TMSF tarafından görevden de uzaklaştırılmıştı. AKP'li Şamil Tayyar'dan konuyla ilgili gelen 'hatırlı dost' yorumu dikkat çekti.

Tayyar, "TMSF, Ersoy’u daha önce, uyuşturucu soruşturması başlayınca görevden alacaktı ama ‘hatırlı’ dostları aşamadı" ifadelerini kullandı. Tayyar'ın paylaşımına 'kimi kastetti' yorumları yağdı.

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı X’te (Twitter) şu paylaşımı yaptı:

"Mehmet Akif Ersoy, çok genç yaşta yıldızlaştı.

Devlet ve siyaset içinde özel dostlar edindi.

Sanırım, şöhret ve paranın büyüsüne kapıldı.

Kendisine inanan herkesi çok şaşırttı.

Cezai durumu ne olur bilemem ama mesleki hayatını zor toparlar gibi.

TMSF, Ersoy’u daha önce, uyuşturucu soruşturması başlayınca görevden alacaktı ama ‘hatırlı’ dostları aşamadı.

Operasyon, tüm engelleri yıktı.

Son operasyonları da dikkate alınca anlaşılıyor ki herkese dokunuluyor.

Artık kimse dokunulmaz değil."