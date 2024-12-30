Şamil Tayyar MTV zammı sonrası hükümeti hedef aldı

Şamil Tayyar, MTV'ye yapılan zam sonrası sessizliğini bozarak duruma tepki gösterdi.

"Toplarken kepçe, dağıtırken kaşık kullanmanın enflasyonu frenleyeceğini düşünen ekonomi yönetiminin üzerinde durmadığı bir hesap hatasına dikkat çekmek isterim." diyen Tayyar, eski partisinin ekonomi politikasını hedef aldı.

Tayyar, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Diğer vergi, harç ve cezalarda olduğu gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yüzde 43.93 oranında artış yapılmış.

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan asgari ücret tepkisi

"TOPLARKEN KEPÇE, DAĞITIRKEN KAŞIK"

Herkes haklı olarak, asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamla mukayese ediyor.

Bu konudaki düşüncem belli, tekrara gerek yok.

Toplarken kepçe, dağıtırken kaşık kullanmanın enflasyonu frenleyeceğini düşünen ekonomi yönetiminin üzerinde durmadığı bir hesap hatasına dikkat çekmek isterim.

Vergi, harç ve cezalara uygulanan yüzde 43.93 oranındaki yeniden değerlemenin, enflasyonu körüklediği realitesi gözardı ediliyor.

AKP’li Şamil Tayyar asgari ücretteki asıl tehdidi açıkladı

Devlete ödenen paralar, personel, su, elektrik, akaryakıt, malzeme gibi işletme maliyetini arttıran girdiler arasındadır.

Bir şekilde fiyatlara yansır.

Enflasyon hedefindeki sapmaların sebebini araştıranlara hatırlatmak istedim, bilginize.

Hadisenin adalet boyutuna girmiyorum bile.