Şamil Tayyar sürpriz değil dedi! AKP’de moralleri alt üst eden anket sonuçlarını paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şamil Tayyar sürpriz değil dedi! AKP’de moralleri alt üst eden anket sonuçlarını paylaştı

AKP MKYK eski Üyesi ve Gaziantep eski Milletvekili Şamil Tayyar son anket sonuçlarını paylaşarak, “Sürpriz değil” dedi.

AKP’de değişim tartışması sürerken Şamil Tayyar, partisinin Kızılcahamam’daki kampta belirlenen ‘yeniden yapılanma’ stratejisinin yanlış olduğunu belirterek, “Oysa yeniden yapılanma yukarıdan aşağıya doğru olmalıydı. Yaşanan olumsuzlukların birinci derece müsebbipleri sigaya çekilmeden, kararlarda görece daha az etkisi olanlardan başlamak hatalı olur. Hele süreci fail/failler yürütecekse…” diye yazdı.

AKP yönetiminin değişim talebine direndiğini ileri süren Tayyar, “Birçok takipçim, bize ulaşan birçok dost, AK Parti’nin değişim talebine neden direndiğini soruyor. İnanın bilmiyorum. Kanaatim o ki teşhisteki hata reçeteyi hükümsüz kılıyor. Seçim yenilgisi sadece ekonomideki olumsuzluklara bağlandığından olsa gerek, ‘2 yılda ekonomi düzelir, önümüzdeki seçimi sorunsuz alırız’ düşüncesi, gecikmenin ana nedeni olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SORUNU HAYAT PAHALILIĞI

Şamil Tayyar, ASAL tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarını gündeme taşımıştı. ASAL’ın araştırmasına göre Türkiye’nin en büyük sorununun yüzde 65,3 ile hayat pahalılığı olduğunu belirten Tayyar, iktidar ve siyasi partilere çağrıda bulunmuştu. Tayyar, araştırmaya vatandaşların verdiği yanıtlardan siyasi partilerin çıkaracağı çok fazla ders olduğunu savundu.

BİRİNCİ SIRADA “HİÇBİRİ” VAR

Anket sonuçlarının sürpriz olmadığını söyleyen Tayyar, ‘’Neticede bu sonuçlar sürpriz değil. İlginç olanı, ‘bu sorunu hangi parti çözer’ sorusuna verilen cevaptır. Ankete katılanların yüzde 30.9’u ‘hiçbiri’ diyor. Bu cevap tüm partileri geride bırakıp birinci sıraya yerleşiyor. AK Parti yüzde 22.4, CHP yüzde 20.8 oranında çözüm adresi olarak görülüyor. Bu sonuçlardan çıkarılacak çok ders var. Yerel seçimlerde birinci olan CHP, hâlâ iktidar umudu değil ama iktidar partisinin ensesinde. İktidar partisi AK Parti ise hâlâ oyunda ama değişim talebine henüz tepki vermediği için yeni bir umut dalgası oluşturamıyor” diye yazdı.

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