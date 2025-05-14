Şamil Tayyar'a Abdurrahman Dilipak'tan yanıt! DEM Parti Cumhur İttifakı'na katılırsa ne olur?

Terör örgütü PKK’nın fesih kararından sonra siyaset dünyasında dengeler de değişmeye başladı. DEM Parti'nin artık Cumhur İttifakı'nın bir parçası olacağı konuşulurken diğer yandan muhalefet tarafında da yeni ittifakların gündeme gelebileceği belirtildi.

AKP’li vekil Şamil Tayyar katıldığı canlı yayında DEM Parti’nin Cumhur İttifakı bileşeni olabileceğini öne sürdü. Böylece DEP Parti'nin oy potansiyeli de AK Parti ve MHP oyları ile birlikte Cumhur İttifakı oylarına eklenerek hesap edilmeye başlandı. Muhafazakar yazar Abdurrahman Dilipak oy hesabı yapan AKP'lilere seslenerek Şamil Tayyar'ın iddiasına yanıt verdi.

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"EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMAZ"

Abdurrahman Dilipak, Şamil Tayyar'ın "DEM'in Cumhur İttifakı'nın yeni bileşeni olma ihtimali yüksektir." iddiasını alıntılıyarak "Oy “Evdeki hesap çarşıya uymaz. Siyasette her zaman 30+10+10=50 etmez, bazen üçünün toplamı 40 bile etmeyebilir” ifadelerini kullandı.