Şamil Tayyar'dan AKP'lileri kızdıracak açıklama 'Turizm Bakanı suçlu bile olsa korumalısınız.' paylaşımlarına tepki

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy arasındaki yetki tartışmasına "Bakan, turizm teşvik belgesi olan işletmeyle ilgili bir tek Turizm Bakanlığı'nın kusuru yok, onun dışında herkes suçlu gibi bir potre çizdi" sözleri ile dahil olan Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

AKP'LİLERİ KIZDIRACAK AÇIKLAMA: HADİ BAŞKA KAPIYA

Şamil Tayyar sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yangın faciasının ardından AKP hesaplarının büründüğü hali gözler önüne serdi.

Tayyar, sosyal medyadaki AKP yanlılarının "Turizm Bakanı suçlu bile olsa korumalısınız." anlayışı ile yaptıkları paylaşımları sert dille eleştirdi.

Kötünün emsal olamayacağını belirten Şamil Tayyar AKP hesaplarının "‘CHP suçlusunu koruyor ama AK Partililer gereksiz duyar kasıyor, bu davaya inanıyorsanız Turizm Bakanı suçlu bile olsa korumalısınız." anlayışı ile davrandığını ifade etti.

Şamil Tayyar "Hazreti Ömer adaleti diyeceksiniz ama turist Ömer gibi yaşayacaksınız. Hazreti Ali’nin ilminden söz edeceksiniz ama Cin Ali gibi davranacaksınız. Hadi başka kapıya…" ifadelerini kullandı.