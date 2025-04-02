Şamil Tayyar’dan AKP’yi çıldırtacak açıklama!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şamil Tayyar’dan AKP’yi çıldırtacak açıklama!

AKP'li Şamil Tayyar, CHP'nin çağrılarının ardından boykotun 'patladığını' söyledi. 'İktidarın başaramadığını CHP'nin başardığını' belirten Tayyar, "Cumhur ittifakı tabanındaki çatlaklar dolmaya, birleşmeler hızlanmaya başladı. Bence, CHP, AK Parti ve MHP’den bir teşekkürü hak ediyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra başlayan protestolar boykota dönüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önce bazı markalar için boykot çağrısı yaptı, daha sonra da bugün için "ekonomik boykot" çağrısı yapıldı.

AKP cephesinden boykot çağrılarına büyük tepki gelirken, AKP'li Şamil Tayyar da sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda boykotu eleştirdi.

"Boykot patladı" açıklamasında bulunan Tayyar, CHP'nin boykotunun Cumhur İttifakı'na 'yaradığını' ifade etti.

“BOYKOT PATLADI”

Tayyar, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Boykot patladı. Sabahın erken saatlerinde çektikleri fotoğrafla boykot güzellemesi yapanlar, ilerleyen saatlerde dumura uğradılar. Ağırlıklı ekonomik şartlardan kaynaklanan görece toplumsal avantajı, tehdit, şantaj, boykot gibi marjinal heveslere heba ettiler."

"İKTİDARIN BAŞARAMADIĞINI CHP BAŞARDI"

"Farklı sebeplerle iktidar bileşenlerine karşı milliyetçi/muhafazakar/liberal sağ tabandaki kırgınları, küskünleri iktidar lehine konsolide ettiler. Biraz gerginlik oldu, biraz maliyetli oldu ama iktidarın başaramadığını CHP başardı aslında. Cumhur ittifakı tabanındaki çatlaklar dolmaya, birleşmeler hızlanmaya başladı. Bence, CHP, AK Parti ve MHP’den bir teşekkürü hak ediyor."

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