Şamil Tayyar’dan AKP’yi çıldırtacak açıklama!

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Şamil Tayyar’dan AKP’yi çıldırtacak açıklama!

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu soruşturması hakkında açıklamalarda bulunurken, AKP’nin bu soruşturmadaki duruşu hakkında da değerlendirmeler yaptı.

AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tayyar, AKP'nin İmamoğlu soruşturmasında yaşananları yolsuzluk soruşturması olarak görmesi halinde bu durumu kamuoyuna iyi anlatmasını gerektiğini, aksi takdirde AKP’nin bedel ödemeye devam edeceğini belirtti.

Tayyar, "İmamoğlu soruşturması ve AK Parti’nin pozisyonu" diye başladığı yazısında şunları söyledi,

"AKP BEDEL ÖDEMEYE DEVAM EDER"

"Yargıya intikal etmiş mevzuda siyasilerin müdahil olmasını doğru bulmuyorlar, sözümona.

Teorik olarak doğru ama soruşturma siyaseti kökten etkiliyor, belli çoğunluk faturayı AK Parti’ye ciro ediyor, soruşturmayı siyasi buluyor, ekonomiyi etkiliyor, toplumsal gerginliği arttırıyor.

O vakit seyirci kalamaz, sadece konvansiyonel ve sosyal medya kullanıcılarının ferasetine bırakamazsınız. AK Parti, süreci yolsuzluk soruşturması olarak görüyor ve ciddi buluyorsa ki Cumhurbaşkanımız öyle diyor, bu iddiayı kamuoyuna iyi anlatmakla mükelleftir. Değilse, tümden kenara çekilmelidir. Arada kalırsa bedel ödemeye devam eder. Durumdan vazife çıkaranlar keyif çatar."

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