Şamil Tayyar'dan AKP’yi çıldırtacak açıklama!

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, son iki ayda adalet, yargı ve hukuku sorun gören vatandaşların sayısının hızlı bir şekilde arttığını, bunun siyaseten bir karşılığı olacağını belirterek, "Burada ben biraz ölçünün, ayarın ve dozun kaçmaya başladığını açıkçası düşünüyorum" dedi. Yemek eleştirmeni Vedat Milor'a başlatılan inceleme ile ilgili, "Siyaset aklı devreye girmeliydi" diyen Tayyar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturma ve davalar için de, "Ben bu dosyaların sayısı arttıkça İmamoğlu'nun adaylık ihtimalinin giderek artacağını düşünüyorum" diye konuştu.

TGRT Haber'de yayımlanan programa katılan Tayyar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan soruşturma ve davalar, CHP’li Belediye Başkanları’nın tutuklanması, yemek eleştirmeni ve akademisyen Vedat Milor'a kent lokantası ziyaretiyle ilgili başlatılan inceleme konularında çarpıcı bir açıklama yaptı. Tayyar, özetle şunları söyledi:

"YARGIYLA İLGİLİ İTİRAZ EDEN VATANDAŞ SAYISI ARTIYOR"

“Yargıda, yargının siyasetin temel rotasını belirlemesine itirazım var. Bunu sakıncalı buluyorum. Nitekim Asal’ın yaptığı araştırmada, Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sorulduğunda birinci sırada hiç tartışmasız ekonomi, hayat pahalı geliyor ama ikinci sırada ne var hukuk, adalet. Oranı ne? Yüzde 16 civarında. Oysa ben geriye doğru gittiğimdeki ankette bu yüzde 5 civarında. Yani gerilerdeydi. Son iki ay içerisinde adalet, yargı ve hukukla ilgili itirazların ve bu alandaki gelişmeleri sorun olarak gören vatandaşların sayısının hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz.

"BUNUN SİYASETEN BİR KARŞILIĞI OLACAKTIR"

Kuşkusuz bunun bir siyaseten karşılığı olacaktır. Bazen hani arkadaşlar şunu söyleyebilir ya iyi güzelde kardeşim ya bu insanlar da yanlış yapıldığında, bunlar da hani görünmesin canım… Burada tabi ölçü şu. Hepsi art arda geldi şimdi ya güzel kardeşim güzel de yani bu CHP'li belediyeler bunu yapıyor da hiç mi MHP'li belediyede ya da Ak Partili belediyede bu tarz yanlışlar olmuyor, onlarla ilgili iddiaların üzerine gidilmiyor da niye bunlar oluyor gibi bir karşılaştırma oluyor.

"ÖRNEKLER BEŞİKTAŞ’IN KARŞILIĞI OLMAZ"

Buradan tabii yani bilmem ne ilinin falanca beldesindeki bir belediye ile ilgili örnek verilebilir ama bu Beşiktaş'ın karşılığı olmaz. Yani ister istemez böyle bir mukayese yapıldığında bir siyasi baskı algısını oluşturabilecek türden yorumları besleyen hadiseler şekillenebilir. Ya da hani geçen programda söylemiştim doğru bulduklarım var, yanlış bulduklarım var. Şimdi ama hepsi üst üste gelince neyin doğru neyin yanlış olduğunu karıştırmaya başlıyoruz.

"SİYASET AKLININ DEVREYE GİRMESİ LAZIM"

Şimdi bunlar olurken bir bakıyorsunuz bir gurme ile ilgili inceleme başlıyor. İşte kent lokantasında Vedat Milor. Şimdi ya doğrudur yani usulen ona bir itirazım yok. Yani CİMER'e bir şikâyet olabilir. Şikâyet üzerine bir inceleme başlatılıyor. Bakan Yardımcısının açıklamasını okudum. Mantıklı geliyor orada bir şeyim yok yani. Siz de bir bilgi verin deniyor ama işte burada siyaset aklının devreye girmesi lazım. Yani usulde bir problem olmasa yani şimdi o kadar şey üst üste oturdu ki şimdi bunu normal bir vatandaş sizin gibi algılamayabilir bunu. Bakın gördünüz mü şimdi kent lokantasında yemek yiyen, orada bir yorum yapan, işte kent lokantası sonuçta bir kamu kuruluşu sayılan bir belediyenin iştiraki ya neyin reklamı olacak kardeşim falan gibi bunu da diğerlerinin üstüne eklemleyip size bir paket halinde bir eleştiri paketi olarak sunabilir.”

"YILANI BİR ÇEKİP BİR DURACAKSIN"

“Daha özenli, dikkatli, belki bazı şeylerin üzerine gidilmemesi…” gerektiğini belirten Tayyar, Hüseyin Çelik’ten yıllar önce dinlediği yılan yakalama hikayesini anlattı. “Deliğe giren bir yılanı çok sert çekersen o kasılmayla kopar, yarısı elinde kalır, yarısı deliğe kaçar” diyen Tayyar, “Biraz serbest bırakacaksın. Serbest bırakıldığını anladığında öne doğru hamle yapar hızlı bir şekilde çekeceksin. Bir çekip bir duracaksın ve yılanı çıkarırsın” diye konuştu.

"BEN BİRAZ ÖLÇÜNÜN, AYARIN VE DOZUN KAÇMAYA BAŞLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Tayyar, şöyle devam etti:

“Şimdi burada yakalamak mı koparmak mı o aradaki ince dengeyi kaybettiğinizde kopar ve elinizde de kalabilir. Onun için siyaseti biraz da yılan yakalama oyununa benzetirdim. Burada ben biraz ölçünün, ayarın ve dozun kaçmaya başladığını açıkçası düşünüyorum.

“DOSYALARIN SAYISI ARTTIKÇA İMAMOĞLU’NUN ADAYLIK İHTİMALİ GİDEREK ARTACAK"

Birisi şöyle bir yorum yapmıştı dedi ki maşallah elbirliğiyle hepiniz İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapacaksınız. Oysa biz İmamoğlu'nu bu soruşturmalarla ve bu dosyalarla konuşmak yerine bunlar olmasa ve su kendi mecrasında aksaydı metrobüsleri, metroyu, İstanbul'un diğer çilelerini konuşacaktık. Bunların hepsi örtüldü, kapandı ve İstanbul'un gündelik hayatına ilişkin yaşanan hiçbir zorluğu hiçbir televizyon kanalında duymuyorsunuz. Biz de konuşmuyoruz, başka yerlerde de konuşulmuyor ve davalar. Ve bu davalar aslında İmamoğlu'yla ilgili itirazların üzerine örtüyor aslında bir başka bir mantıkla baktığınızda şunu da söyleyebilirsiniz. Komplo teorisi kurarsanız ya acaba birileri İmamoğlu'nu mu koruyor? Yani bu kadar dosyayla İmamoğlu'nu mu korumaya çalışıyorlar? Çünkü İmamoğlu'yla, İstanbul'da yaşanan zorluklar arasındaki gerçeklik bağı bu dosyalarla örtülüyor ve biz İmamoğlu'nun gündelik hayattaki zorluklarla ilgili İstanbul'da sorumluluğunu hiç konuşmuyoruz mesela. O nedenle ben bu dosyaların sayısı arttıkça İmamoğlu'nun adaylık ihtimalinin giderek artacağını düşünüyorum.”