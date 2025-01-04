Şamil Tayyar’dan Erdoğan ve Bahçeli’yi kızdıracak çıkış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrının ardından, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın İmralı’ya giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi, kamuoyunda yeni bir çözüm süreci tartışmasını beraberinde getirdi.

DEM Parti heyetinin, Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesi dikkat çekti. DEM Parti’nin temaslarının önümüzdeki günlerde TBMM’de devam edeceği öğrenildi.

“İMRALI’YA DA KANDİL’E DE İHTİYAÇ YOK”

Yaşanan gelişmelere, farklı siyasi çevrelerden yorum ve eleştirilerde geldi. AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, Bahçeli’nin çağrısı ve sonrasında yaşanan süreçle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tayyar, Türkiye’nin öncelikli olarak demokrasi açığını kapatması ve ekonomiyi güçlendirmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetin terörle mücadeledeki başarısı, yadsınamaz. Bu başarı, kamuoyu yoklamalarına da yansıyor. Sorunlara dair anketlerde terör eskiden ilk sırayı alırken, şimdi ilk 10’a giremiyor. İmralı odaklı yeni arayışlara toplumun ilgisizliği, güven sorununun yanısıra biraz da öncelik listesinden kaynaklanıyor. Kanaatimce…Türkiye, öncelikli olarak demokrasi açığını kapatmalı, temel hak ve özgürlük alanlarını genişletmeli, toplumun her kesimini kuşatmalı, adalet duygusunu güçlendirmeli, ekonomiyi düzeltip yoluna devam etmeli. Uygun görürseniz adı da Ankara Kriterleri olur, biter. Bunun için İmralı’ya da Kandil’e de ihtiyaç yoktur."