Şamil Tayyar’dan Erdoğan ve Şimşek’i yerlerinden zıplatacak ironi! Eski dost gerçeği söyledi…

Açlık sınırının asgari ücreti geçtiği ortamda yoksulluğu derinden yaşayan vatandaşlar, maaşlarına zam beklerken arazi taşıtlarında ÖTV oranı yüzde 4’den %50’ye yükseltilirken, Motor silindir hacmine ve elektrik motor gücüne göre uygulanan ÖTV oranının alt sınırı %45’den %80’e getirildi. Bu karar sonrası AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, derin yoksulluğu doğrulayan bir ironide bulundu. Tayyar, “Toplum derin yoksulluğa, ekonomik zorluklara, darboğazdaki piyasalara iyileştirici düzenleme beklerken, boğazını sıkmaya devam ediyoruz. Çok güzel Böyle devam edelim” şeklinde tepki gösterdi.

BİR ZAM DAHA GELDİ

24 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında asgari ücretliler ve emekliler derin yoksulluğu derinden yaşıyor. Maaşlara iyileştirme bekleyen milyonlara bir zam haberi daha geldi. Bu sefer Otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren ÖTV zammı geldi. ÖTV matrah düzenlemesine dair yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifte, motorlu taşıtlarda uygulanacak ÖTV oranları yeniden yapılandırılırken 2025 itibarıyla yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 olmak üzere üç dilim esas alınacak.

TAYYAR’DAN ERDOĞAN VE ŞİMŞEK’E İRONİ

Derin yoksulluğa dikkat çeken AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, Erdoğan ve Şimşek’i kızdıracak çarpıcı bir ironi geldi. Tayyar, “Toplum derin yoksulluğa, ekonomik zorluklara, darboğazdaki piyasalara iyileştirici düzenleme beklerken, boğazını sıkmaya devam ediyoruz. Çok güzel Böyle devam edelim” şeklinde ironide bulundu.