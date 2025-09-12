Şamil Tayyar'dan makarna, Cem Küçük'ten noddle çıkışı

TGRT'de ekrana gelen Medya Kritik programında ilginç konuşmalar ekrana yansıdı. Programda yer alan Fatih Atik, Nagehan Alçı, Fuat Uğur, Cem Küçük ve Şamil Tayyar yorumları ile yine dikkat çekti.

Fatih Atik konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararını beklediğini ve bu yönde binasında hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Atik konuşmasında CHP binasına çok sayıda maske, talcid ve makarna stoğunun yapıldığını iddia etti.

Fatih Atik'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi'nde bir direniş hazırlığı olduğunu söyledi.

Atik, o'lası bir polis baskını veya olası bir polis nezaretinde içeri giriş işlemi gerçekleşirse buna karşın üç bin adet N95 maske satın aldılar' dedi.

Öte yandan Atik, CHP Genel Merkezi'nde yapılan hazırlıklarda çok sayıda 'Talcid' alındığını da söyledi. Programdaki diğer isimlerin tepkileri üzerine Atik ilaç ile ilgili olarak 'gazın yakmasını engeller' diyerek açıklama yaptı.

Son olarak çok sayıda makarna stoğu yapıldığını da belirten Atik, bunlar alındı diyerek net konuştu.

Şamil Tayyar konu ile ilgili olarak 'ton balığı da vardır' şeklinde ilave yaparken 'makarnayı ne yapacakalar konserve tüketirler makarnayı nerde pişirecekler' diyerek yorumda bulundu.

Tüm bu konuşmalara sessiz kalan Cem Küçük ise 'noodle'dır o yorumunu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bina için yapmış olduğu hazırlıkların arasında yatak ve limon olduğu da söylendi.