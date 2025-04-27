Şamil Tayyar'dan olay yaratacak sözler 'İmamoğlu tutuklanmadan da yürütülebilirdi'

Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Şamil Tayyar "Başından beri ben tutuklamayı doğru bulan biri değilim. Tutuklama istisnai bir tedbirdir." dedi.

Samil Tayyar, "İBB ile ilgili çok ciddi iddialar var. Bu iddiaların kuşkusuz araştırılması soruşturulması, üzerine gidilmesi gerekir. Ama bunun için bir tutuklamaya gerek olmadan da süreç devam ettirilebilirdi" diye konuştu.

"EĞER KAYYUM ATANMAMIŞSA..."

Kayyuma başından beri karşı olduğunu vurgulayan Şamil Tayyar "CHP'ye kayyum atanmamışsa, bu bizim gibi duyarlı insanlar sayesindedir." diye konuştu.

"ÜMİT ÖZDAĞ'I CEZAEVİNDE TUTMANIN BİR ANLAMI YOK"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklu tutulmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Şamil Tayyar "Ümit Özdağ'ı cezaevinde tutmanın bir anlamı yok. Siyasetin gündemini siyaset kurumunun kendisi belirlemeli, yargı belirlememeli. Bu durum AKP'nin omuzlarına ağır bir yük bindiriyor." dedi.

DAHA ÖNCE DE 'AKP BEDEL ÖDER' DEMİŞTİ

AKP’li Şamil Tayyar daha önceki açıklamalarında da AKP'ye uyarılarda bulunmuş, İBB soruşturması iyi açıklanamaz ise AKP'ye büyük bedellere neden olacağını söylemişti.

"AKP BEDEL ÖDER"

Tayyar, AKP'nin İmamoğlu soruşturmasında yaşananları yolsuzluk soruşturması olarak görmesi halinde bu durumu kamuoyuna iyi anlatmasını gerektiğini, aksi takdirde AKP’nin bedel ödemeye devam edeceğini belirtti.