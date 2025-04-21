Şamil Tayyar’dan ortalığı karıştıracak Erdoğan ve Bahçeli açıklaması! Ayrı düştükleri iddia edilmişti

Öcalan’ı Meclis’e davet ederek yaptığı çıkışla herkesi şaşırtan MHP lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ayrılık iddiaları Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Yazar Mümtaz'er Türköne'nin MHP lideri Bahçeli'nin Türkiye'yi erken seçime götürebileceği iddiaları ortalığı karıştırdı.

Programa katılan, gazeteci Şamil Tayyar ve Nagehan Alçı, konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Tayyar, Erdoğan ve Bahçeli'nin yakında tekrar görüşebileceğini iddia ederken, Negahan Alçı ise iddianın sahibi Mümtaz'er Türköne ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞEBİLİR"

AKP’li Şamil Tayyar, "Erken seçim iktidar açısından çok tehlikeli bir cümle. İktidarın ortaklarından birisi Türkiye'yi erken seçime götürmesi demek, bürokrasinin yargının durması, yatırımcıların planlarını buna göre yapması demektir. Sistem, çarkın işleyişi tıkanır. Türköne, bu kadar önemli bir problemi MHP adına kamuoyuna taşıyormuş gibi izlenim bıraktı. Çünkü sözlerinde '-yapacak', '-edecek' gibi tamamen hüküm sözleri yer aldı. Bugün MHP'den tavrını gösterecek bir açıklama yapılmasını bekledik. Şuana kadar resmi hiçbir açıklama gelmedi. Sadece Sinan Burhan, İsmail Özdemir'i arıyor. Özdemir, "Türköne'nin sözleri şahsi düşüncesidir. Devlet Bey'in erken seçim düşüncesi bellidir." diyor.

MHP'den yapılan paylaşımla bir mesaj verildi. Bugün yaptığım temaslardan bir şeylerin yolunda gitmediğini öğrendim. Muhtemelen Erdoğan ve Bahçeli, bu tarz görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak için yakın zamanda bir araya gelecek gibi gözüküyor. Bununla ilgili bir randevu planlaması yapıldığını öğrendim. AK Parti ve MHP arasında ne kadar mevzu varsa bütün bunlar çok yönlü değerlendirilecektir” dedi.

"MHP VE BAHÇELİ İLE HİÇBİR TEMASIM YOK"

Gazeteci Nagehan Alçı ise Türköne ile yaptığı görüşme hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Alçı, Türköne'nin sözlerini aktardı:

"Türköne bu sözleri bir bilgiye mi dayanıyor yoksa kendi analizlerini mi paylaşıyor diye kendisini aradım. İsmail Özdemir ile de görüştüm. Türköne, "Ben dikkatle takip ediyorum. Detayları, yorumları, kendi penceremden analiz ediyorum. Bahçeli ve MHP ile hiçbir temasım, irtibatım, organik bağım yok.

MHP ANALİZLERİME İTİRAZ ETMİYOR

Ben entelektüel, akademisyen olarak, Terörsüz Türkiye sürecinin, bütün ayakları bir araya gelir adımlar atılırsa, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından sürdürülebilir olmadığını görüyorum. Erdoğan bu işe bir yerde dur diyecektir. O yüzden bu analizde bulunuyorum. MHP'den herhangi bir itiraz da olmadığı için ben de analizlerime devam ediyorum." diyor.