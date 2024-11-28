Şamil Tayyar'dan sonra Fehmi Koru da tenhada kıstırılmayı göze aldı: Önüne geleni tehdit eden Bahçeli'yi köşeden vurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen gün gazetecileri ve medya patronlarını alenen tehdit ederek, “Tenhadaki özürlerinin kabul edilmeyeceğini duyuruyorum” ifadeleri kullanmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. İlk tepki AKP’li eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar’dan gelmişti. Tayyar, “tehdide yönelmedikçe, her fikre saygılıyım” diyerek tepkisini vermişti. Tayyar’ın ardından ünlü yazar Fehmi Koru da Bahçeli’ye “bir TV kanalını tehdit etmesi biraz tuhaf kaçmıyor mu? Kaçıyor elbette” dedi.

FEHMİ KORU: BİRAZ TUHAF KAÇIYOR

Bahçeli’nin gazetecilere karşı alenen tehdidine bir tepki de ünlü yazar Fehmi Koru’dan geldi. Koru bugünkü “Yeni formül tamam da eski tehdit diline gerek yok” yazısında Bahçeli’nin gazeteci ve medya patronlarına söylemini eleştirdi. Koru köşesinde şu ifadelere yer verdi:

“Aslında böyle bir tehdidin muhatabının kim olduğu hiç önemli değil. Bir siyaset adamının, bir parti genel başkanının, ülke için ‘risk’ üstlendiğine inanılan bir ortamda, ciddiye alınan teklifi üzerinde değişik görüşlere de yer veren bir TV kanalını tehdit etmesi biraz tuhaf kaçmıyor mu? Kaçıyor elbette.”

"TENHADAKİ ÖZÜRLERİNİN KABUL EDİLMEYECEĞİNİ DUYURUYORUM"

Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, gazetecileri ve medya patronlarını alenen tehdit ederek, “TV'de yuvalanan MHP düşmanlarını, yorumcu müsveddelerini, Halk TV başta olmak üzere medya organlarını ve patronlarını tek tek not aldığımızı, zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi, tenhadaki özürlerinin kabul edilmeyeceğini duyuruyorum” dedi.

TAYYAR’DAN BAHÇELİ’YE TEPKİ

AKP'li eski vekil ve gazeteci Şamil Tayyar sosyal medya hesabından “Şiddeti önermedikçe, tehdide yönelmedikçe, iftira, hakaret ve küfre varmadıkça, sinir uçlarımıza dokunsa da her türlü fikre saygılıyım” ifadeleri ile tepki göstermişti.