Şamil Tayyar’ın çağrısına Erdoğan’dan yanıt

Dün AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, Filistin’e ihracat meselesi, kafa karıştırıcı çok sayıda şüpheli işlemin olduğunu söyleyerek MİT ve MASAK’a çağrıda bulunmuştu. Filistin’e ihracat konusuna ise Erdoğan cevap verdi. Erdoğan, “Şimdiye kadar 85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini Mısır makamlarının da desteğiyle Gazze'ye ulaştırdık” dedi.

ERDOĞAN: İSRAİL İLE TİCARETİ DURDURDUK

İstanbul'da düzenlenen 40. İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) Toplantısı'nda konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ve Filistin’e ticaret konularına da değindi. Erdoğan, “Şimdiye kadar 85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini Mısır makamlarının da desteğiyle Gazze'ye ulaştırdık. 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden vazgeçtik. İsrail ile ticareti durdurduk.” ifadelerini kullandı.

TAYYAR: MİT, MASAK GİBİ KURUMLAR SEFERBER OLMALI

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar da dün X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Filistin’e ihracat meselesinin kafa karıştırıcı çok sayıda şüphenin olduğunu söylemişti. Tayyar, “Bu konuda Cumhurbaşkanımıza sağlıklı bilgilerin aktarılmadığını düşünüyorum. Kıblesi olmayan kimi sermayenin Filistin kamuflajıyla İsrail’e mal satma ihtimali yüksek gözüküyor. Bakın, geçen yılın ilk 9 ayında Filistin’e toplam 91 milyon 276 bin dolar ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 571 milyon 186 bin dolara çıkmış. İhracat artışı yüzde 525. İhracat kalemlerindeki bazı artışlar hayli dikkat çekici. Mesela… Çelik ihracatı yüzde 14.676, deri ve deri mamülleri ihracatı yüzde 36.272, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatı yüzde 10.066 oranında artmış. Her gün başlarına bomba yağan, başını sokacak yer bulamayan, enkaz altında yaşam mücadelesi veren bir Filistinli, cama, seramiğe, çeliğe nasıl ihtiyaç duyar? Tuhaf değil mi? Mutlaka mercek altına alınmalı, MİT, MASAK gibi ilgili tüm kurumlar seferber olmalıdır. Yoksa…” demişti.

Erdoğan’ı uyaran Şamil Tayyar MİT’e ve MASAK’a çağrı yaptı: İlginç gelişmeler oluyor