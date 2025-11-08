AKP’nin eski milletvekili Şamil Tayyar, katıldığı televizyon programında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tayyar, “CHP’li milletvekillerine ibret olması için içlerinden 1-2 tanesi seçilebilir” sözlerini sarf etti. Öte yandan Tayyar, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı hedef alarak “Bunu fazlasıyla hak etti” dedi.

"İBRETLİK TİP VARSA O DA SENSİN"

CHP’li Ali Mahir Başarır, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda Tayyar’ın sözlerine yanıt verdi. Başarır, “İbretlik bir tip varsa o sensin!” sözlerini sarf ederek, Tayyar’ın geçmişte FETÖ’ye ilişkin sözlerini hatırlattı.

Tayyar paylaşımında 2012 yılına ait bir videosuna da yer veren Başarır, “2012’de övdüğün, ‘tek referans noktam’ dediğin FETÖ’nün taktikleriyle bugün hâlâ siyaset kurumunu esir almak istiyorsun. Dün FETÖ’ye alkış tuttun, bugün aynı dilin yedeğinde siyaset yapıyorsun. Bu ülke artık o numaraları yutmaz!” dedi.