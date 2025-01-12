Şampanyayı gören Kerem Aktürkoğlu kaçtı!

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica Portekiz Lig Kupası finalinde şampiyonluk sevinci yaşadı. Normal süresi 1-1 sona eren maçta kırmızı beyazlılar Sporting Lizbon'u penaltılarda 7-6 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

ŞAMPANYAYI GÖREN KEREM AKTÜRKOĞLU

Maçın ardından yapılan kupa sevincinde Benficalı futbolcular büyük sevinç yaşarken ilginç bir an kameralara takıldı. Kupa töreni sırasında takım arkadaşının şampanya patlatacağını gören Kerem Aktürkoğlu sahneden uzaklaştı. Bu anlar maçın ardından en çok konuşulan konulardan oldu.