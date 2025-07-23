Şampiyon Adem'den Survivor itirafı: 'Yayınlamayın demiştim'

Survivor All Star 2025 maratonu, 13 Haziran’da büyük finalle sona erdi. Adem Kılıççı ile Batuhan Karacakaya’nın nefes kesen mücadelesinde ipi göğüsleyen isim Adem oldu.

Kılıççı, 2025 Survivor şampiyonu unvanını alarak yarışma tarihine adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı.

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet'in Youtube kanalına konuk olan Adem Kılıççı, çok konuşulan açıklamalar yaptı.

Survivor'a gitmeden 1 yıl önce nişan attığını belirten Kılıççı, "Özel hayatımdaki bazı durumlar beni yıkıma uğrattı. Adaya gitmeden önce nişan attım, 1 yıl öncesinde." demişti.

Kılıççı, açıklamasının devamında ise; ''Survivor'da tahammül edemediğim kişi çoktu. Her birimizin ayrı özellikleri var. Almeda bir müddet beni rahatsız etmişti. Beni karalamak için iftira atmıştı. 2-3 ay Almeda ile hiç konuşmadım. Efecan ile bir ara dertlerini dinlerdim, onun da gerçekten sinsi ve hain bir adam olduğunu ve beni sevmediğini anladıktan sonra ufak bir kendime geldim.'' diye konuşmuştu.

Adada konuşulan aşk iddialarıyla ilgili; ''Bu seneki Survivor çok zordu. Bu yıl kadro çok değişkendi, bir gün aileden bahsedenler yarın değer yargılarını unutanlar... Ben şey diyordum Survivor Memnu.'' ifadelerini kullanmıştı. Survivor 2025'te şampiyonluk ipini göğüsleyen Adem Kılıççı, yarışma sonrası açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Adem, son olarak Instagram hesabından yarışmadan bir bölümü takipçileriyle paylaştı.

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Doğuş Dicle ile dokunulmazlık oyununa çıkan Adem, sakatlandığı anları paylaştığı gönderide ''Bu videoyu yayınlamayın demiştim. Koreografi yapalım derken sakatlandık. Çok komik olmuş çok. Dirseğimi düştüğümde çok kötü yere vurdum, yarışma boyunca dirseğim ağrıdı. Senin yüzünden kardeş Doğuş Dicle'' notunu düştü.

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