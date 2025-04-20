Şampiyon Bursaspor kupasını aldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Şampiyon Bursaspor kupasını aldı

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Bursaspor, 45 bin yeşil-beyazlı taraftarın izlediği Bornova 1877 Sportif Yatırımlar maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı.

Geçen hafta ligde liderliğini garantileyerek şampiyon olan Bursaspor, 29. hafta karşılaşmasında Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ile Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşılaştı.

Satışa çıktıktan sonra kısa sürede biletlerin tamamın satıldığı "kapalı gişe" maçı, 45 bin 170 yeşil-beyazlı taraftar izledi. Bursaspor, ilk devresini 1-0 önde bitirdiği karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

ŞAMPİYONLUK KUPASI TÖRENLE VERİLDİ

Bursaspor'a şampiyonluk kupası törenle verildi. Yeşil-beyazlı takıma kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu teslim etti.Binlerce taraftar coşkuyla kupanın sevincini yaşadı.

"GELİYORUZ" KOREOGRAFİSİ

Bursaspor taraftarları bu maça özel olarak koreografi hazırladı. "Geliyoruz" yazılı dev pankart açan yeşil-beyazlı taraftarlar, "Red-Kit" ve "Daltonlar" çizgi film karakterlerini de kartonlarla resmederek renkli figürler oluşturdu.

Son Haberler
CHP'li vekile tazminat şoku! Meclis kürsüsündeki eylemi dikkat çekmişti
CHP'li vekile tazminat şoku! Meclis kürsüsündeki eylemi dikkat çekmişti
Şampiyon Bursaspor kupasını aldı
Şampiyon Bursaspor kupasını aldı
Angelina Jolie'den İsrail’e sert tepki! "Gazze toplu mezara dönüştü"
Angelina Jolie'den İsrail’e sert tepki! "Gazze toplu mezara dönüştü"
Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u eli boş gönderiyor
Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u eli boş gönderiyor
İsrail bomba yağdırıyor! Ateşkesi ihlal etti
İsrail bomba yağdırıyor! Ateşkesi ihlal etti