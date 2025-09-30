Şampiyon Fenerbahçe oyuncularından gözdağı

THY EuroLeague'in ilk haftasında yarın Paris Basketbol'u konuk edecek Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımında başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyuncular basın toplantısı düzenledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantısının açılışında konuşan Genel Menajer Derya Yannier, yaşadığı ağır sakatlık sonrası Scottie Wilbekin'in durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Yannier, "Rehabilitasyon süreci tamamlandı. Şu an bir riski yok. Yüzde 100'e gelmesi için uğraşıyoruz. Tam anlamıyla yüzde 100'e geldiğinde tekrar takım aktivitesine verilecek. 1-2 hafta içinde takımla başlayacaktır diye düşünüyorum" dedi.

JASİKEVİCİUS: ZİRVEDE DEĞİLİZ, SIFIRDAN BAŞLIYORUZ

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, rakiplerin kendilerine karşı ekstra motivasyonla çıktığını ve buna karşılık vermek zorunda olduklarını söyledi.

Jasikevicius, "Her şey çok yeni. Takıma yeni katılanlar var. Şampiyon olunca oyunculardan gidenler oluyor. İlk resmi maçımızı oynadık ve gördük ki herkes bize karşı ekstra bir motivasyonla oynuyor. Rakiplerimize aynı enerjide karşılık veremedik. Bu, bütün sezon böyle olacak. Biz de aynı enerjide olmazsak sorunlar yaşayabiliriz" diyen konuştu.

"Bütün her şey geçen sezonda kaldı artık önümüze bakacağız" diyen Jasikevicius, "Zirvede değiliz. Yeni sezona sıfırdan başlıyoruz. Herkesle yeni bir çalışma içindeyiz. Ligde sonuncu sıradayız. Abartmak istemiyorum ama sıfırdan başlıyoruz. Bu zihniyeti aşılamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

MAHMUTOĞLU: HER MAÇA MOTİVE OLMAMIZ GEREKİYOR

Geçen sezon Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve EuroLeague'i kazandıklarını hatırlatan kaptan Melih Mahmutoğlu, "Geçen sezon 4 kupayı da kazanarak tarih yazdık. Yeni sezona tekrar aynı hedeflerle yola çıktık" diye konuştu.

Ligdeki ilk maçı kaybettiklerini dile getiren Mahmutoğlu, "Ama Avrupa Ligi'ne iyi başlangıç yapıp istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz. Aynı başarıları tekrarlama motivasyonumuz olacak. Geçen sezon harikaydı ama o geride kaldı. Her maça motive olmamız gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe'de 18 kupa kazandığını söyleyen Mahmutoğlu, "Hedefimde Fenerbahçe'de kazanabildiğim kadar çok kupa kazanmak var. 18 oldu, umarım bu sene 22-23 kupa olur. 13 senede Fenerbahçe'de elimden geleni yaptım, ne yapmam gerekiyorsa da yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

BİTİM: OLMAM GEREKEN YERDEYİM

Sezonun ilk EuroLeague maçına çıkacağı için heyecanlı olduğunu dile getiren Onuralp Bitim, "Hem heyecanlı hem hazırız. Göğsümüzde Avrupa Ligi altın amblemiyle şampiyon bir takım olarak arka arkaya bunu yapmak için güzel bir şans var. Seyircimizin desteğiyle elimizden geleni yapıp galibiyet almaya çalışacağız" dedi.

Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Bitim, "Fenerbahçe benim için bir tutku ve aşk. Her zaman oynamak istediğim, efsanesi olmak istediğim bir kulüp. Ben de Kadıköy doğumluyum. Olmam gereken yerdeyim" şeklinde konuştu.

TUCKER: HEDEFİM EN İYİ OYUNCU OLMAK

ABD'li oyuncu Talen Horton-Tucker, Fenerbahçe Beko'ya gelişinde sarı-lacivertli takımın eski oyuncularından Bobby Dixon'ın etkisinin olduğunu anlattı.

Horton-Tucker, "Dixon'la aynı bölgede büyüdüm. Buraya geliş gidişlerini takip ettim. Buranın tarihini, nasıl bir organizasyon olduğunu anlattı ve bu şekilde geldim" dedi.

Adaptasyon sürecinin iyi gittiğini aktaran Horton-Tucker, "Şehre alışmaya çalışıyorum. Saat farkına yeni alışıyorum. Takım arkadaşlarım ve organizasyon adaptasyon sürecinde çok yardımcı oluyor. Her şey şu an iyi gidiyor. Burada kişisel hedefim en iyi oyuncu olmak" diye konuştu.

Avrupa'ya gelişini yeni bir meydan okuma olarak gördüğünü dile getiren Horton-Tucker, "Kendimi buradaki maçlarla, buradaki oyuncularla kıyaslamak istiyorum. Amerika ve Avrupa arasındaki farkı test etmek istiyorum. Benim için yeni bir mücadele" ifadelerini kullandı.

JANTUNEN: MUAZZAM BİR TARAFTAR VAR

Fenerbahçe'yi çok eskiden beri bildiğini anlatan Mikael Jantunen ise "Fenerbahçe’nin en iyi spor kulüplerinden biri olduğunu biliyordum. Çok büyük bir tarihi var. Küçükken bazı futbol maçlarını izliyordum. Muazzam bir taraftarı var, bunu da Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında gördüm" dedi.

EuroLeague için çok heyecanlı olduğunu kaydeden Jantunen, şunları söyledi:

"Takım arkadaşlarımla çalıştığım için çok mutluyum. EuroLeague için çok heyecanlıyım. Kazanmak için oynamak gerekiyor. Farklı beklentiler var ama kazanma zihniyeti her zaman aynıdır. Hazırlık sezonuna çok fazla katılamadığımız için halen öğrenmeye devam ediyoruz. Bu kadar yetenekli oyuncunun olması her şeyi kolaylaştırıyor. EuroLeague'de 2. yıl tecrübem başlıyor. Onun için de heyecanlıyım."