Şampiyon Galatasaray, Göztepe deplasmanında

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İzmir ekibi Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Maçı hakem Batuhan Kolak yönetiyor.
Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
1. dakikada Mertens'in kornerden gelen ortasına Ahmet Kutucu'nun vuruşu farklı şekilde üstten auta gitti.
2.dakikada Koray'ın ortasına yapılan kafa vuruşunda kaleci Günay topu çelmeyi başardı.
6.dakikada Morata'nın pasında Ahmet Kutucu müsait pozisyonda topu dışarı attı.
21.dakikada Dennis'e Kerem Demirbay'ın müdahalesinde Göztepe penaltı bekledi ancak hakem devam dedi.
23.dakikada Romula'nun indirdiği topta Tijanic vurdu Günay topu kornere çelmeyi başardı.
32.dakikada topu alarak defans oyuncularını geride bırakan Romula son anda Kerem Demirbay'a takıldı.
43.dakikada Jakobs'un pasında Kerem Demirbay'ın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü