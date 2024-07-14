Şampiyon İspanya. İngiltere yine başaramadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyon İspanya. İngiltere yine başaramadı

EURO 2024'te İngiltere'yi 2-1 yenen İspanya, kupada mutlu sona ulaştı ve şampiyon oldu!

Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Nefesleri kesen finalde İngiltere'yi 2-1 yenen İspanya, şampiyon olmayı başardı.

İspanya'nın gollerini 47. dakikada Williams ve 86. dakikada Oyarzabal kaydetti.

İngiltere'nin tek golü 73. dakikada Cole Palmer'dan geldi.

İNGİLTERE YİNE YIKILDI
İngiltere, EURO 2020'de İtalya'ya penaltı atışlarında elenmiş ve kupayı kıl payı kaçırmıştı.

EURO 2024'te de finale çıkan İngilizler, bu sefer İspanya'ya boyun eğdi ve yine kupanın kıyısından döndü.

İngiliz futbolcular ve taraftarlar, maç sonu büyük üzüntü yaşarken, İspanyollar kupanın zaferini doyasıya kutladı.

İngiltere'nin 58 yıllık kupa hasreti devam ediyor.

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