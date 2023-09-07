Şampiyon kızların babalarından gelen mesaj herkesi ağlattı

Filenin Sultanları'nın kazandığı şampiyonluğun ardından sosyal medyada da A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncularına hazırlanan video tekrardan gündem oldu.

Şampiyon kızların babalarından gelen mesaj herkesi ağlattı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup etmesinin ardından bu zafer ülkede coşkuyla karşılandı.

Sosyal medya ve meydanlarda herkes kazanılan turnuvayı kutladı.

Öte yandan sosyal medyada A Milli Kadın Basketbol Takımı'na 2017'de hazırlanan sürpriz sosyal medyada gündem oldu.

Türk Hava Yolları, 18 Haziran Babalar Günü nedeniyle sponsoru olduğu A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularına bir sürpriz hazırladı.

Letonya ile İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu’nda FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında geçen hafta oynanan ve (A) Milli takımın hazırlık maçı sonrasında gerçekleşen bu sürprizde basketbolcular gözyaşlarını tutamadı.

İzledikleri videonun ardından bir anda perdenin kalkması ile babalarını karşılarında gördüler. Ve babalarına koşarak sarıldılar.

Şarkıcı Nilüfer de hazırlanan Babalar Günü klibinde "canım babam" isimli eseri seslendirdi.

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