Şampiyon Kocaelispor 1. Lig'e 4 golle veda etti

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında karşılaştığı Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e merhaba dedi. Oğulcan Çağlayan karşılaşmada üç gol attı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

28. dakikada sol kanatta topla buluşan Mendes'in ceza sahası içine girip, çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

30. dakikada sol kanattan geliştirdiği atakta topu ceza sahasına kadar taşıyan Mendes, Oğulcan'a aktardı. Oğulcan Çağlayan son dokunuşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

33. dakikada Kocaelispor atağında Uğur Kaan ile Mendes’in girdiği ikili mücadelede Mendes yerde kaldı. Ev sahibi takım penaltı itirazları sırasında karşılaşmanın hakemi Ömer Faruk Turtay, VAR incelemesine davet edildi.

35. dakikada VAR incelemesinin ardından hakem Ömer Faruk Turtay penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada penaltıda topun başına geçen Oğulcan Çağlayan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

43. dakikada Ankara Keçiörengücü’nün sol taraftan kullandığı köşe buruşunda ceza sahası içinde Silva topa dokundu. Seken topu tamamlayan Oğuzhan topu ağlara gönderdi ancak hakem elle müdahale gerekçesiyle golü vermedi. Daha sonra VAR’da pozisyonu inceleyen hakem Ömer Faruk Turtay, golü verdi. 3-1

45+2 dakikada Mendes’in rakiplerini geçtikten sonra pasında arka direkte topla buluşan Oğulcan topu ağlara gönderdi. 4-1

64. dakikada Ankara Keçiörengücü’nün sol kanattan atağında savunma arkasına sarkan Ali, çaprazdan kaleye sert vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.